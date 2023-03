Un emocionado Pau Gasol agranda su irrepetible historia en una noche inolvidable

Los Ángeles Lakers homenajean al jugador español retirando su camiseta y juntándola con la de su amigo Kobe Bryant, en una preciosa ceremonia con el Staples Center rendido a su estrella.

Ya lo era, pero ahora mucho más. Pau Gasol ha vivido una noche absolutamente irrepetible en Los Ángeles, donde se ha retirado la camiseta con el número 16 con la que triunfó en los Lakers hace más de una década. Lo hizo en una ceremonia absolutamente emocionante que se vivió en el mítico Staples Center, ahora llamado Crypto.com Arena, con un Lakers-Memphis Grizzlies, sus dos primeros equipos en la NBA, como relleno perfecto.

El pívot de Sant Boi ha entrado de esta manera en el olimpo de los dioses, ese lugar reservado para auténticas leyendas de los Lakers y de la Liga como Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal o el otro nombre que sobrevoló durante la noche angelina, Kobe Bryant, hermano elegido por Pau y fallecido en un trágico accidente de helicóptero.

Precisamente fue Vanessa Bryant, esposa de La Mamba Negra, la encargado de introducir el homenaje al jugador español. "Es un honor introducir a mi querido amigo Pau Gasol esta noche. Pau era muy especial para Kobe como compañero, como persona y como amigo. Él ya predijo que los dos tendríais las camisetas colgando del techo del pabellón".

El DISCURSO de PAU GASOL 💛💜



Completo y traducido.



Así ha sido el emotivo momento de @PauGasol.#GraciasPau | #Gasol16 pic.twitter.com/rwpxd5nO3r — #GraciasPau (@NBAspain) March 8, 2023

Después llegó el turno para Pau Gasol, que estuvo rodeado por toda su familia y por algunos miembros de la mejor generación que jamás tendrá el baloncesto español, representada por Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón y Raúl López.

"Qué sensación más increíble y qué honor más increíble", comenzó diciendo un Pau Gasol visiblemente emocionado. "Quiero empezar dando las gracias a Vanessa [Bryant], gracias por el vídeo y la introducción. Estás aquí, no sabes cuánto significa esto para mí. Te quiero, hermana. Estoy orgulloso de ser tu hermano y un tío para tus queridas hijas. Estoy sobrepasado de ver todas las caras, de veros a todos, todos los que están viéndolo en casa. Quiero daros las gracias, ha sido un honor vestir esta camiseta, jugar para esta franquicia, para este equipo, para esta ciudad", comenzó diciendo un Pau Gasol visiblemente emocionado.

ESPECTACULAR😍 Así luce el Crypto Arena para la noche especial de la retirada del dorsal nº16 de Pau Gasol



🎥@rubenparratdj pic.twitter.com/JTGXuXTVQ9 — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) March 7, 2023

"No puedo seguir sin hablar de una persona que no está aquí. Un hermano que me elevó, que me impulsó a ser mejor jugador, mejor persona. Le echo mucho de menos, como todos vosotros. Le quería, ojalá estuviera aquí; estaría orgulloso porque buscó este momento. Te quiero, hermano. Como niño, en España tenía el sueño de jugar en la NBA; nunca, en un millón de años, pensé que este momento sería posible, tan gran honor, estar con individuos tan importantes en una franquicia tan increíble. Esto te dice que no hay que ponerse límites a lo que puedes hacer, lo que puedes conseguir, tienes que tratar de ser lo mejor que puedas ser. Esa era la mentalidad Mamba. Parece que fue ayer cuando estaba aquí, en un Game 7 ganando a los Celtics. Qué noche, qué día para recordar, nunca lo olvidaré", aseguró el pívot catalán.