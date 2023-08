España se deshace de Países Bajos y está en semifinales del Mundial femenino

Fue una victoria agónica, trabajadísima, digna de una selección, la española, que fue superior a su rival, Países Bajos, a lo largo de casi todo el encuentro, aunque los ratos que la Oranje apretó metió el susto en el cuerpo a La Roja. Pero España, siempre España, está en semifinales del Mundial 2023 tras superar los cuartos de final gracias a un gol en la segunda parte de la prórroga de Salma, después de que las neerlandesas logran llevar el partido al tiempo extra en el último suspiro de los 90 minutos. Antes, Mariona había logrado adelantar a España.

Que el partido iba a ser como ir al dentista sin anestesia lo sabíamos todos. Y el trance, ahora que ya sabemos que Japón o Suecia nos esperan en la semifinal del martes, mereció la pena. No hubo revolución en el once que planteó Jorge Vilda. Solo un cambio con respecto a lo que había funcionado en octavos ante Suiza, Mariona por Salma. Seguía confiando en el mismo centro del campo, pese a la superioridad numérica del rival.

España sacudía latigazos en las pocas llegadas que hubo en el tramo incial, con Aitana Bonmatí víctima de una doble marca neerlandesa que la mantenía maniatada. España apretaba y así llegó la más clara. Mariona le puso el esférico milimetrado a Alba para que rematara de cabeza en carrera. Paradón de Van Donselaar. El rechace le cayó a la albaceteña, que esta vez estrelló el balón en el palo. Mala suerte. Quien perdona lo paga, ya saben el dicho del fútbol. Acrecentado por el hecho de que el VAR anuló un gol de cabeza de Esther. Ay.

En el segundo tiempo Países Bajos apretó. El VAR salvó a España cuando Paredes derribó a Beerensteyn dentro del área, no hubo penalti, pero la cosa pintaba reguleras. Pero a diez minutos del final, un centro por la banda de Salma lo tocó Van der Gragt con la mano y el VAR lo dio. Mariona no perdonó. Gol. 1-0. Ahí estaba la playa de las semifinales. Vamos.

