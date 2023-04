El futbolista que sacrificará el Barça para que Messi pueda regresar al Camp Nou

Con un sitio guardado ya en las vitrinas del Camp Nou para la Liga Santander de este curso, la directiva azulgrana y la dirección deportiva están trabajando para reforzar la plantilla para la próxima temporada y poder, si el caso Enríquez Negreira lo permite, poder pelear por la Champions League. Uno de los grandes nombres que suena con fuerza en las oficinas culés es el de Leo Messi, pero como siempre, antes de entrar deben dejar salir.

La situación económica del Barcelona continúa siendo delicada y lo será aún más si la UEFA decide sancionar al club azulgrana sin poder jugar la próxima Champions por todo lo que se ha generado por los pagos de más de 7 millones al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Además, en la Liga Javier Tebas ha reforzado las normas y en verano Joan Laporta no podrá recurrir, un año más, a las míticas palancas, por lo que tendrán que salir futbolistas para que puedan llegar nuevas caras al vestuario de Xavi Hernández.

👀 Messi deja su futuro abierto



🗣️ "No sé qué será lo próximo, qué deparará mi futuro, pero me gusta imaginarme, pensar en cosas que puedan llegar a pasar, pero realmente no sé cuál será mi futuro y será lo que tenga que ser, lo que Dios quiera que tenga que ser, será" pic.twitter.com/1LpNKNQYkd