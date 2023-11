Dos meses después de renovar con el Barça Xavi Hernández se mete en problemas

El técnico azulgrana comienza a ser cuestionado en la Ciudad Condal a pesar de haber ganado la pasada edición de LaLiga. Y es que los resultados en esta campaña no terminan de convencer.

El Barcelona no termina de levantar cabeza y el gran señalado está siendo Xavi Hernández. El conjunto azulgrana no pasó del 1-1 frente al Rayo Vallecano y todas las miradas se han puesto en el técnico culé, al que en la rueda de prensa previa al choque le cuestionaron por las famosas excusas de la hora, del sol y del césped. No le gustó nada esa pregunta, pero un día después el cuadro catalán pinchaba, lo que sumado a la victoria del Atlético de Madrid ante el Mallorca supone que caen a la cuarta plaza de LaLiga EA Sports.

🌞 Previsión del tiempo y el césped



🗣️ Xavi bromea : "Qué gran pregunta. ¿Es tuya?" pic.twitter.com/wAhHjP5L58 — MARCA (@marca) November 24, 2023

En el inicio del choque el Barça se mostró espeso. Una tímida ocasión de Pedri González era escaso bagaje para todo lo que el Barça acaparaba el balón, si bien Yamal asustó luego a la parroquia local con un eslalon sin premio. Las ideas del técnico rayista, Francisco Rodríguez, se cumplían ante un adversario flojo y que encima encajó el 1-0 nada más extinguirse el minuto 38. A raíz de una falta lateral, un mal despeje de la zaga culé sirvió a Óscar Trejo para enganchar un disparo desde la corona del área; a pesar de que fue repelido, la pelota siguió muy viva y Unai López lo aprovechó.

🎙️ FRANCISCO RESPONDE a XAVI:



👉 “No han sido excesivamente superiores. Para mí el resultado es justo”. pic.twitter.com/vHKmwgD01d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2023

Al regreso de vestuarios, los de Xavi Hernández mejoraron más por coraje que por calidad. Enlazaron entonces dos buenos remates de cabeza, primero de Ferran y luego de Pedri, pero que apenas inquietaron al guardameta local. João Félix y Fermín López habían saltado al césped para ayudar a Robert Lewandowski en su búsqueda del empate. Y dicho y hecho, el polaco provocó que subiera el 1-1 en el minuto 82. Aunque Lewandowski no tocó el balón, su sola amenaza hizo que Lejeune marcase en propia puerta.

Xavi se queja del arbitraje

Tras el encuentro Xavi Hernández habló con los medios y tiró de autocrítica, aunque también se quejó de algunas decisiones arbitrales. "Lo que nos falta es la mentalidad de ir por el partido. Si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que cambiar la mentalidad", comentó el técnico del Barcelona. "Luego me decís que busco excusas, pero es penalti claro. Me lo dice todo el mundo, hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas decisiones arbitrales. Están saliendo cruz las que tienen que interpretar", opinó sobre la polémica final en una acción que reclama pena máxima sobre Raphinha.

🎙 XAVI, sobre el POSIBLE PENALTI a Raphinha:



🗣 “Es penalti claro. No estamos teniendo suerte en estas decisiones arbitrales.” pic.twitter.com/2SwowotqmO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2023

Por último, Xavi respondió con rotundidad sobre si entiende que ya haya criticas en 'Can Barça' por el flojo papel de su equipo este otoño: "Sí, claro". "Es normal, hay críticas y lo entiendo perfectamente. Pero creo que podemos darle la vuelta a esto y estamos a tiempo de todo y evidentemente de mejorar", concluyó al respecto.