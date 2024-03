Un ex compañero de Dani Alves y Robinho les 'amenaza' por sus casos de violación

El futbolista brasileño Felipe Melo, que juega actualmente en el Fluminense, no ha dudado a la hora de lanzar un mensaje duro contra sus compatriotas por sus sentencias por agresión sexual.

Dani Alves se ha tenido que presentar este jueves en la Audiencia de Barcelona para firmar en la primera de las comparecencias que tendrá que hacer mientras esté el libertad provisional. El objetivo es demostrar que el ex lateral derecho no se ha fugado y el ex de la Juventus o PSG, entre otros, llegó junto a su abogada pasadas las 9 de la mañana. Mucho se está hablando de él estos días y uno de los que lo ha hecho ha sido el mediocentro brasileño Felipe Melo, que le ha dejado un recado tanto a Alves como a Robinho.

Cada viernes Dani Alves tendrá que acudir a la Audiencia de Barcelona para comparecer ante la justicia para demostrar que no ha huido de España. El ex del Barcelona y Sevilla salió el lunes pasado de prisión tras abonar una fianza de 1 millón de euros y la entrega de sus pasaportes para evitar que abandonase el país, por lo menos de una forma legal. Estos primeros días han sido un auténtico terremoto con los medios siguiéndole y atentos a cada movimiento que haga el ex lateral derecho brasileño.

Dani Alves ha recibido bastantes críticas. Se ha indagado en quién le ha prestado ese millón de euros para salir de la cárcel en libertad provisional, pero también ha recibido críticas de otros compañeros que han dado su opinión sobre todo lo que está sucediendo con el ex azulgrana, como también con el que fuera jugador del Real Madrid Robinho, que había sido condenado por violación en Italia y tras huir a Brasil se decidió en su propio país que debía cumplir la condena.

Pues ante estos dos casos, Felipe Melo, centrocampista brasileño del Fluminense, ha sido muy contundente con Dani Alves y Robinho en una entrevista concedida a Globo Sporte. "Antes que nada, nadie está obligado a hablar del tema. Algunos no hablan porque no es necesario, pero no veo ningún problema en hacerlo yo ahora", comenzó explicando este duro mediocentro que pasó por la liga española defendiendo la camiseta del Mallorca, Racing de Santander y Almería.

La amenaza de Felipe Melo

"Tengo una hija de 15 años. Si lo hubieran hecho con mi hija, yo no estaría aquí para daros esta entrevista", respondió un Felipe Melo que dejaba entrever que se hubiera tomado la justicia por cuenta propia. "Hay que respetar a los seres humanos. Hay que respetar a las mujeres y hay que respetar a los hombres", dijo el centrocampista con una dilatada carrera profesional.

Hay que recordar que Felipe Melo coincidió con Dani Alves y con Robinho en la selección brasileña por lo que los conoce bien, pero no se muerde la lengua ni intenta rebajar la dureza de lo que hicieron. "La noticia llega como una bomba, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Sin son condenados tienen que pagar por ello", explicó. "Ojalá que sirva de lección para que otros no lo hagan porque es algo muy serio. Tienes que pagar y después marcharte y ser reeducado", finalizó el de Fluminense.