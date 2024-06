Luis de la Fuente pierde a su apuesta personal ante Albania y es duda en octavos

Luis de la Fuente tiene una sensación agridulce ahora mismo. El seleccionador nacional está eufórico por la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa 2024 y está entusiasmado llegando a asegurar que no hay ningún combinado mejor que España en el torneo. Pero, por otro lado, las lesiones le están trayendo de cabeza. A las molestias de Nacho antes del choque contra Italia se suma ahora la lesión de un Ayoze Pérez por el que apostó cuando nadie se lo esperaba.

Y es que el futbolista internacional español Ayoze Pérez sufrió el pasado jueves una elongación muscular en la pierna derecha durante el partido contra Italia, correspondiente a la segunda jornada en el Grupo B de la Eurocopa masculina y que acabó con victoria de los de Luis de la Fuente por 1-0 frente a la Azzurra, con billete incluido para disputar los octavos de final. Además, el combinado nacional lo hará como primero de grupo, lo que significa que se medirá a uno de los cuatro mejores terceros.

La Real Federación Española de Fútbol informó sobre la lesión de Ayoze Pérez a través de sus canales de prensa. "La evolución de la sintomatología marcará su disponibilidad", añadió el comunicado sobre el delantero tinerfeño del Real Betis Balompié. Estas dolencias impedirán que el canario esté disponible para Luis de la Fuente en el duelo ante Albania y es seria duda para los octavos de final.

En el tramo final de ese partido ante la selección italiana, el propio Ayoze tuvo en sus botas dos ocasiones para ampliar el marcador favorable a España; aunque Gianluigi Donnarumma desbarató ambos disparos. Finalmente los de Luis de la Fuente sellaron el triunfo gracias al gol en propia meta de Calafiori y con ello se aseguró una plaza en la ronda de octavos de final, ronda a la que llegará como primera del grupo B.

Pese a haber quedado primeros matemáticamente todavía queda por disputarse un partido de la fase de grupos. Luis de la Fuente tirará de rotaciones para dar descanso a los más habituales de cara a la eliminatoria de octavos de final y era una oportunidad para que Ayoze y el resto de jugadores considerados como suplentes tuvieran minutos. Además, habría que añadir que Rodri Hernández tiene que cumplir ciclo de amarillas y estará sancionado contra Albania.

