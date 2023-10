Ni el VAR ni Haaland pueden con España: Gavi mete a la Selección en la Eurocopa

Los hombres de Luis de la Fuente se llevaron los tres puntos al ganar 0-1 a Noruega y se clasifican matemáticamente para este campeonato europeo que se jugará el próximo verano en Alemania.

La selección española se impuso por 0-1 a Noruega en Oslo gracias al solitario gol de Gavi y certifica así su pase a la Eurocopa 2024. Todavía restan dos encuentros, que se jugarán en el mes de noviembre, pero los de Luis de la Fuente podrán ir con más calma y menos presión, aunque es cierto que el objetivo es arrebatarle la primera plaza a Escocia y acabar liderando el grupo A de esta fase de clasificación.

Mes de octubre y el choque contra Noruega ya era una final. Los hombres de Luis de la Fuente se enfrentaban al combinado nórdico sabiendo que con una victoria se unían a ese selecto grupo que ya tienen su billete para la Eurocopa 2024 como lo son Francia o Portugal, entre otras. No iba a ser nada fácil porque había un monstruo delante: Erling Haaland. Pero no estaba sólo, por detrás estaba su gran socio y ex madridista Martin Ödegaard.

Cierto es que la victoria daba la clasificación matemática para la Eurocopa, pero aún perdiendo quedaban más oportunidades. Eso sí, la Selección prefería, obviamente, ahorrarse más exámenes e ir por la vía directa. Para tratar de conquistar Oslo, Luis de la Fuente hizo varios cambios respecto al once frente a Escocia: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Gavi, Fabián; Ansu Fati, Ferran Torres y Morata.

España comenzó dominando el balón y lo hizo durante la mayor parte del primer tiempo. Eso implicaba que ni el cuero pasaba por los pies de Ödegaard ni llegaba a los de Haaland para tranquilidad de todos. Lo que mucho mover la bola de lado a lado y poco superar la barrera roja que habían plantado los noruegos.

Las ocasiones tardaron en llegar y la primera acabó en gol para España, pero Morata decidió tocar un balón que ya iba hacia el fondo de la portería después de un mal despeje de un zaguero rival. En la celebración Rodri le recriminaba al delantero del Atleti que hubiera hecho eso y no le faltó razón al mediocentro, porque tras ser revisada en el VAR el tanto se invalidó por fuera de juego de Álvaro.

El resto del primer tiempo no tuvo grandes sobresaltos. Disparos lejanos de Carvajal y Rodri que se marcharon por poco y en el área de la selección española sólo un pequeño susto. Un mal despeje del madridista Fran García llegó a los pies de un Haaland que se sacó un chut rápido, pero ahí estuvo atento Aymeric Laporte para taponar ese balón que salió de los pies del nórdico.

Con el 0-0 se llegó al intermedio y en el segundo acto no salieron de vestuarios Le Normand, que tenía amarilla, ni Ansu Fati, que firmó un primer tiempo muy discreto. David García y Oyarzabal saltaron al verde. Con ellos en el campo, a los tres minutos, Gavi abrió la lata, pero con sufrimiento y suspense. El del Barça mandó al fondo de la red un balón que le cayó tras varios rechaces, pero el VAR necesitó casi 5 minutos para decidir si subía al marcador o no porque se estuvo analizando un doble posible fuera de juego: del propio culé y de Morata.

Directos a la Eurocopa 2024

El gol del combinado español provocó que los noruegos perdiesen el miedo y empezaron a entrar más en juego ofensivamente. Durante un tramo de unos 10 minutos pasaron a dominar el choque, pero por fortuna para Unai Simón ninguno de los disparos que realizaron le incomodaron en exceso. Y al ver que la banda izquierda de España estaba sufriendo, De la Fuente optó por quitar a Ferran, cambiar de banda a Oyarzabal y meter en el costado zurdo al debutante Pedraza para servir de ayuda a Fran García.

La selección española buscaba el segundo tanto, pero no llegaba. Entró Sancet, que debutó y marcó ante Escocia, por Gavi y también tuvo sus minutos un Joselu que ingresó en el campo por un Morata que se quedó sin poder igualar a David Silva en la lista de máximos goleadores del combinado nacional. La gran fortuna del delantero del Atlético es que por delante tiene bastantes partidos para batir al de Arguineguín, ya que con el 0-1 final jugará la Eurocopa 2024 con España.