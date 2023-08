La derrota ante Japón provoca que se reabran las heridas del cisma contra Vilda

El durísimo correctivo encajado en el último partido, derrota 4-0, erosiona la convivencia. La polémica de Las Quince vuelve a primer plano tras las críticas al seleccionador en TVE

El durísimo correctivo encajado por la selección española femenina (4-0) ante Japón, en el último partido de la fase de grupos y que condena a La Roja a ser segunda de grupo y a tener que jugarse los octavos de final ante Suiza han reabierto viejas heridas en el seno del fútbol femenino español. La contundente goleada encajada ante las niponas lleva a España a jugar el cruce, precisamente, contra la última selección que nos había ganado por cuatro goles de diferencia (la helvética, en 2012). Y España es una selección que nunca, jamás, en toda su historia ha ganado un cruce en un Mundial o en una Eurocopa.

El mal ambiente es notorio. Las costuras cogidas con hilo fino debido al plante de Las Quince y subsanado en parte justo antes del comienzo del Mundial se han soltado, y ya en la transmisión televisiva de RTVE dos jugadoras que nunca han tenido una especial relación con el seleccionador Jorge Vilda aprovecharon para atacarle precisamente por este motivo.

Vero Boquete, la que fuera mejor jugadora del mundo y que acabó fuera de la selección por su mala relación con Vilda, no tuvo reparos en decir, en plena retransmisión, que "España se ha equivocado con el planteamiento, nos faltan jugadoras, nos faltan futbolistas que deberían estar aquí y no están. Echamos en falta tanto a Mapi León como a Patri Guijarro", afirmó.

Su compañera en la retransmisión fue Melanie Serrano, otra ex internacional del Barcelona cuya relación con Vilda dista de ser la más cercana. Para Melanie, el hecho de que Sandra Paños, portera del FCB y una de Las Quince que no fueron readmitidas, no estuviera bajo palos ante Japón fue determinante para la derrota.

Las Quince, siempre a escena

Allá por el mes de septiembre de 2022, quince internacionales españolas enviaron un correo a la Federación en los que renunciaban a volver al combinado nacional y cuestionaban a Vilda. Querían la cabeza del seleccionador e intentaron presionar a la FEF. Las 15 jugadoras en cuestión fueron: Andrea Pereira (defensa del América mexicano), Ainhoa Vicente Moraza (defensa del Atlético de Madrid), Aitana Bonmatí (centrocampista del FC Barcelona), Amaiur Sarriegi (delantera de la Real Sociedad), Claudia Pina (delantera del FC Barcelona), Lola Gallardo (portera del Atlético de Madrid), Laia Aleixandri (defensa del Manchester City), Leila Ouahabi (defensa del Manchester City), Lucía García (delantera del Manchester United), Mapi León (defensa del FC Barcelona), Mariona Caldentey (delantera del FC Barcelona), Nerea Eizagirre (centrocampista de la Real Sociedad), Ona Batlle (defensa del Manchester United), Patri Guijarro (centrocampista del FC Barcelona), y Sandra Paños (portera del FC Barcelona). El tiro les salió por la culata y tres de ellas (Aitana, Mariona y Ona Batlle) incluso recularon para poder estar en el Mundial. Pero faltan doce.