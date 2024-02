El ‘dedo por el culo’ a Ocampos del Sevilla abre debate: ¿Y si fuera mujer?

El jugador argentino sufrió una agresión de un aficionado en el encuentro con el Rayo Vallecano: “si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”

El jugador del Sevilla CF, Lucas Ocampos, fue uno de los protagonistas del encuentro contra el Rayo Vallecano y no precisamente por algo positivo: fue víctima de una agresión cuando un aficionado del Rayo le metió un dedo por el culo. Tal cual. El futbolista argentino iba a sacar de banda cuando desde la grada una persona le puso el dedo dentro del trasero. La escena ha corrido como la pólvora, ha sido censurada por Ocampos y ha abierto un debate ante la poca importancia que algunos le han dado: ¿Qué hubiera pasado si Ocampos fuera una mujer?

Corría el minuto 32 del primer tiempo del duelo entre el Rayo Vallecano y el Sevilla CF. El encuentro estaba 1-1 y el argentino Lucas Ocampos, ex del River y habitual integrante de las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, se disponía a realizar un saque de banda, cuando uno de los espectadores se aprovechó de la cercanía con los límites del campo de juego y le introdujo un dedo en el culo ante la estupefacción del propio jugador, que se giró a recriminarle, y de la grada.

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas, pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", manifestó Lucas Ocampos sobre el ‘dedo en el culo’ tras el partido en declaraciones a Dazn.

Muchos aficionados han alabado la templanza que tuvo Lucas Ocampos ante la situación del ‘dedo en el culo’: “yo soy Lucas Ocampos y me acerco como a hablar con él y de la hostia que le pego le quito el tinte ese de pollo que lleva”, mientras otros están señalando si es una agresión sexual y criticando la escasa repercusión mediática que se le ha dado el tema: “le llega a pasar a Jenni Hermoso y estaría abriendo telediarios”.