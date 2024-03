Ni Pep Guardiola ni todo el dinero del City pudieron convencer a este futbolista

En las últimas horas se ha desvelado que el técnico catalán y el club mancuniano fueron a por uno de los mejores jugadores del mundo y lo único que consiguieron fue la negativa del medio.

Uno de los futbolistas del momento es Declan Rice. El centrocampista brilló con el West Ham antes de ser fichado por el Arsenal a cambio de unas cifras millonarias, aunque el Manchester City también se interesó en él, pero el jugador prefirió recalar en el cuadro londinense para ponerse a las órdenes de Mikel Arteta en lugar de Pep Guardiola, reconociendo éste último que el conjunto citizen se lanzó a por todas a por su fichaje, pero no llegó a buen puerto.

En los últimos años nos hemos acostumbrado y casi hemos normalizado la presencia de los clubes estado. El PSG y el Manchester City posiblemente sean los ejemplos más claros. Los parisinos tienen detrás a Qatar, mientras que en los ingleses el dinero que está detrás proviene de los Emiratos Árabes Unidos. Estos dos clubes utilizan su poderío económico para intentar fichar a los mejores y así pelear por los mejores títulos, aunque de estos dos equipos sólo ha sido el británico el que ha sido capaz de conquistar la Champions League.

Eso sí, últimamente también estamos descubriendo que el dinero no lo es todo en el mundo del fútbol. Es verdad que ahora mismo el Manchester City tiene a Erling Haaland y el PSG a Mbappé, los dos mejores jugadores del mundo, pero los galos están a punto de perder a Kylian, mientras que el futuro del noruego siguen vinculándolo con el fútbol español, por lo que podría llegar el día que el ex del Borussia Dortmund prefiera marcharse en lugar de continuar.

🗣️ "It's going to go down to the wire"



Declan Rice on whether this weekend is a defining one in the Premier League title race 🔴🏆 pic.twitter.com/hfqFIwZCsd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 30, 2024

Y luego están esos futbolistas a los que no han conseguido convencer. En el caso del Manchester City Pep Guardiola ha reconocido en rueda de prensa que ha habido un jugador al que querían fichar y no lo consiguieron. Según el técnico catalán del cuadro mancuniano este centrocampista dijo "no" a la oferta millonaria que le pusieron sobre la mesa, dando a entender que la propuesta de este club era mejor que la del Arsenal, entidad donde acabó Declan Rice.

El dinero no lo es todo

"A veces aquí se da que hay muchos jugadores que queremos y que deciden no unirse a nosotros. No es el primero al que queríamos y que no quiso fichar. Tenemos una lista larga", explicó Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al choque frente al Arsenal. "No quiso venir ni por todo el dinero del mundo ni por nada, así que no iba a suceder. Tomó su decisión y le deseamos buena suerte", sentenció el entrenador de Sampedor.

Como asistente de Guardiola, Mikel Arteta nunca festejó los goles contra el Arsenal.



📽️@premierleague pic.twitter.com/RxtVYSqkdW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 29, 2024

Declan Rice llegó al Arsenal el pasado verano a cambio de más de 100 millones de euros y Pep Guardiola reconoce que "todos los equipos de la Premier League le habrían fichado". Además, también alabó al joven centrocampista, que sigue creciendo y dando pasos agigantados en su carrera: "Es el capitán de Inglaterra y un jugador joven que juega muchos partidos con regularidad. Por eso el Arsenal presionó de la forma en que lo hizo para ficharle", dijo el ex entrenador del Barcelona.