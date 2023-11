Al Barcelona se le comienza a enquistar un deprimido Joao Felix

El portugués deslumbró en sus primeros partidos alejado de Simeone, pero sus prestaciones vuelven a ser las mismas que tenía en el Atlético: hace ya once partidos que no marca un gol

Un arranque liguero impresionante y luego... la nada. Joao Felix vuelve a repetir los pasos de sus temporadas anteriores, aunque ahora lo hace en el Barcelona y no en el Atlético, con Xavi y no con Simeone. El portugués continúa diluyéndose poco a poco, hasta resultar casi intrascendente en el equipo azulgrana, once partidos sin marcar. Ya hay rumores de banquillazo para el luso, en cuanto Frenkie de Jong esté de regreso y al cien por cien. El plan del Atlético de revalorizar al jugador vistiéndole de azulgrana para poder venderle caro este próximo verano puede irse al garete.

El delantero portugués lleva tres goles y cuatro asistencias en lo que llevamos de temporada, pero todos sus goles, los tres, fueron en septiembre: dos en Champions y uno en Liga. Un gol liguero en diez partidos, registros sonrojantes para un futbolista que todavía vende en su discurso que es un jugador diferencial. Pero sus prestaciones no dicen lo mismo. Según Transfermarkt, el futbolista, por el que el Atlético pagó 126 millones de euros en su momento, cotiza ahora a 50 millones.

Tapando a Balde

En el entorno azulgrana a Joao Felix se le achaca, además, que por sus particularidades de juego está difuminando la progresión de uno de los ojitos derechos de la afición culé, el lateral izquierdo Alejandro Balde. El canterano esta temporada no encuentra el juego ni el ritmo que tenía el pasado curso, y algunos apuntan a que es debido a Joao Felix impide que pueda progresar hasta línea de fondo porque ocupa su espacio.

Para colmo, es conocido que Xavi estaba contra del fichaje de Joao y así lo deslizó internamente de todas las formas posibles. Finalmente, y como se trataba de un empeño de Deco y Joan Laporta, buenos amigos de su representante, Jorge Mendes, el portugués terminó por llegar al club. De momento, Joao Félix ha ido de más a menos y en los últimos partidos se ha metido en algunas batallas menores que han recordado a su etapa en el Atlético.