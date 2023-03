El Madrid pudo fichar a Gavi pero prefirió a Pece y a Alejandro Albajara

En 2015 el Real Madrid tuvo a tiro fichar a Pablo Páez Gavira, conocido futbolísticamente como Gavi... y no quiso. Prefirió fichar a Pece y a Albajara, compañeros en el Betis

De vez en cuando, el mundo del fútbol deja hechos inexplicables, de esos carentes de cualquier lógica. Son acontecimientos que, a todo pasado, parecen imposibles de aceptar, pero sucedieron. Momentos en el pasado en los que el que tenía que decidir lo hizo, pero confundiéndose de cabo a rabo. Es lo que sucedió en 2015, cuando el Real Madrid tivo a tiro fichar a Pablo Páez Gavira, conocido futbolísticamente como Gavi... y no quiso. Prefirió fichar a Pece y a Albajara. Como lo leen.

Todo aconteció hace muchos años. Todos los cursos futbolísticos se celebra en Calahorra la Calamocha Cup, una competición de cantera de fútbol siete al que acuden los mejores equipos de España para poner en liza a sus chavales. Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic, Valencia, Villarreal, Sevilla, Betis, Deportivo... Los mejores equipos del panorama nacional en fútbol de formación aparecen por La Rioja para dirimir un torneo con aroma a competición nacional.

En la temporada 2014-2015, el torneo de categoría infantil lo conquistó un inconmensurable Betis. Dicen los que fueron a esa edición del torneo que "se paseó, arrasó con todos sus rivales". Los ojos de los grandes clubes españoles se dirigieron al equipo infantil verdiblanco. Allí había un chico de Los Palacios al que llaman Pablo que deslumbró a todos... A todos, menos a uno. Ese chico llamado Pablo es hoy Gavi, y por las circunstancias que fueran no llenó el ojo del Coordinador de Formación y Captación de la cantera del Real Madrid, Roberto Martínez Ramos.

No a Gavi

Roberto Martínez dijo "no" a Gavi, porque en su radar se habían metido otros dos futbolistas de la misma generación, los dos delanteros del Betis. David Pecellín, conocido como Pece, y Alejandro Albajara. El Real Madrid comenzó a monitorizar a esos dos futbolistas y los acabó incorporando un año más tarde, tras disputarse la Liga Promises, a la disciplina de los equipos de Valdebebas. Ese mismo verano de 2015, el Barcelona fichó a Gavi sin oposición del Real Madrid, contrariamente al relato narrado por la Prensa pro barcelonista.

El resto es historia. Gavi se ha convertido en el Mejor Futbolista del Mundo menor de 21 años, es internacional absoluto pese a haber nacido en 2004 y es uno de los buques insignia del Barcelona. Mientras, Pece abandonó este verano la disciplina del Real Madrid para recalar en el Juvenil A del Espanyol. Albajara duró poco en Valdebebas y regresó al Betis. Roberto Martínez es hoy subdirector de fútbol de la agencia de representación The Best of You, tan próxima al Real Madrid.