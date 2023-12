El gesto más solidario del Tigre colombiano con una vendedora ambulante

Se hace viral el vídeo en el que una venezolana que vende plátanos en la calle para poder pagar sus estudios recibe ayuda primero de un influencer y más tarde del futbolista del Rayo

No está teniendo el protagonismo que sí tuvo en otras etapas de su vida. pero Radamel Falcao, el delantero colombiano que actualmente milita en el Rayo Vallecano, sigue demostrando su implicación absoluta con causas sociales y con la ayuda a los más necesitados. Y la gente se lo reconoce, porque lo que ha hecho con Lisa, una venezolana, es realmente impactante.

Estas últimas horas se ha hecho viral un video en la plataforma TikTok de un influencer, llamado @manuelconecta, en el que Falcao ayuda a una vendedora ambulante venezolana regalando a la chica, que no puede parar de llorar, una importante suma de dinero que seguro le ayudará a sobrellevar mejor su complicada situación.

En el video aparece Lisa, una joven venezolana de 18 años, que se dedica a la venta de plátanos para buscar su sustento diario y el pago del colegio en el que estudia. Falcao vio un video previo del influencer en el que éste le ofrecía 100 dólares (casi 100 euros) por un plátano. La chica se conmovió mucho y se echó a llorar, y Falcao quiso ir un paso más allá.

El Tigre decidió juntar mil euros (más de diez veces el salario medio mensual de un trabajador en el país) y enviárselos a la joven, algo que hizo a través del influencer. "Hola, Lisa, soy Radamel Falcao. Quiero decirte que vi tu video y admiro la manera en la que te esfuerzas por terminar tus estudios. Mira que me uní con Manuel y vamos a darte una sorpresa que espero que te guste. Un abrazo grande y que Dios te bendiga", dice el delantero colombiano en un fragmento del video.

Cuando el influencer le enseña el dinero a la chica, ella se emociona y reacciona con lágrimas en sus ojos, detalle que hizo aún más impactante la publicación que ya tiene más de seiscientos sesenta mil "me gustas" en la plataforma china, y casi seis millones de reproducciones.

La impactante vida de Lisa

Tras recibir el dinero, Lisa contó algunos detalles de su vida en Venezuela como vendedora ambulante. "Ahorita no ando muy bien porque me falta comida", dice la chica. A pesar de su situación, la joven contó que, si pudiera pedir un deseo, le gustaría "ayudar a la gente que más lo necesita". Lisa afirmó que sus padres no la ayudan y por eso tiene que trabajar en las calles. Mi mamá ahorita está en Colombia y mi papá está acá en Venezuela pero parece que yo no existiera más bien", apuntó entre sollozos antes de dar las gracias y romper a llorar aún más fuerte.