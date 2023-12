Daire, el enfermo aficionado infantil del Liverpool que se ha hecho viral

Ha sido la historia más bonita del deporte esta Navidad. Este 25 de diciembre, el Liverpool, club inglés seis veces campeón de Europa, hizo una emotiva publicación en sus canales oficiales que se ha hecho viral. La entidad red (roja, por el color de su camiseta) recordó el momento en que cumplieron el sueño de Daire Gorman, un niño irlandés aquejado del síndrome de Crommelin, una enfermedad rara que ha llevado a la amputación de la mitad de sus brazos.

En un conmovedor vídeo publicado por el Liverpool, el entrenador Jürgen Klopp invita a Daire a visitar las instalaciones del equipo en Liverpool, gesto que se convierte en un emotivo capítulo de la campaña Red Forever y de la Liverpool Disabled Supporters Association, una institución oficial del club de Anfield donde le dan visibilidad y voz a sus aficionados con discapacidades.

El Liverpool publicó un video extenso con los detalles del acontecimiento, desde los días previos. Aparecen allí los padres de Daire y el mismo niño hablando de sus emociones cuando fue a Anfield y escuchó y cantó entre lágrimas el You'll Never Alone. "Es una hermosa canción", afirma en el vídeo.

This is what it's all about giving young disabled supporters the opportunity to live their dreams and visit Anfield to watch their @LFC heroes. Impossible is nothing but only for those who truly believe. ❤️💚 Daire YNWA pic.twitter.com/SkQfe8FAsj