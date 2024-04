¿Corre peligro España en la Eurocopa? La UEFA y la FIFA 'amenazan' a la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol sigue atravesando un momento muy delicado debido a la ausencia de un presidente y los organismos que rigen el fútbol han pedido que se solucione todo.

La FIFA y la UEFA han advertido que en estos momentos "se debe priorizar la protección y estabilidad institucional" de la Real Federación Española de Fútbol y que "todas las partes deben trabajar juntas en el mejor interés del fútbol español". Ahora mismo existe una pequeña guerra porque Pedro Rocha fue imputado en la llamada 'Operación Brody' y el Gobierno quiere inhabilitarle, por lo que no podría presentarse a las elecciones.

Los dos organismos realizaron una declaración conjunta tras reunirse con la RFEF, que está atravesando un momento complejo desde hace varios meses, sin un presidente electo tras la marcha de Luis Rubiales, inhabilitado por FIFA durante tres años por su beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino, y con todo lo que ha acaecido la 'Operación Brody', que investiga una supuesta trama de corrupción en el seno de la RFEF.

"La FIFA y la UEFA han estado siguiendo de cerca con gran preocupación los acontecimientos recientes en la Real Federación Española de Fútbol", recalcaron las dos asociaciones, que estuvieron reunidos este jueves con miembros de la RFEF "para tratar la situación de la federación", publicaron en este comunicado ambos organismo.

.@deportegob Discrepa de que el comunicado conjunto de FIFA y UEFA sobre la RFEF sea un toque al Gobierno. Y yo me pregunto, entonces por qué hicieron la reunión y el comunicado a tres y les dejaron fuera de lo uno y de lo otro? — JOAQUIN MAROTO (@as_maroto) April 19, 2024

En este sentido, todas las partes "coincidieron en que se debe priorizar la protección y estabilidad institucional de la RFEF". "Se enfatizó que todas las partes deben trabajar juntas en el mejor interés del fútbol español, incluida la búsqueda de una solución para garantizar la elección oportuna de un nuevo presidente de la RFEF", subrayaron.

Esperando una resolución

"La FIFA y la UEFA seguirán apoyando y trabajando estrechamente con sus federaciones miembro en este momento crítico para la RFEF", sentenciaron los dos entes sobre la actual situación en el organismo nacional, todavía sin haber podido nombrar un nuevo presidente pese a haber iniciado un proceso electoral a principios de abril, que se está encontrando con nuevas trabas por parte del Tribunal Administrativo del Deporte.

⚽️FIFA y UEFA trabajarán con la RFEF "para garantizar la elección oportuna de un nuevo Presidente"



🤔FIFA y UEFA aseguran que "han seguido de cerca los últimos acontecimientos en la RFEF con gran preocupación"https://t.co/XU0jDVCeL9 — Tiempo de Juego (@tjcope) April 19, 2024

Esta instancia notificó el pasado lunes al Consejo Superior de Deportes la apertura de expediente a Pedro Rocha, que había estado al cargo de la Comisión Gestora de la RFEF desde la marcha de Luis Rubiales, por haberse excedido en sus funciones a raíz de una denuncia presentada por el presidente de Cenafe, Miguel Galán.

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que convocaría con inmediatez a la Comisión Directiva "para estudiar la resolución y para tomar una decisión coherente, acorde con esa calificación de los hechos", mientras que la RFEF salió en defensa de Rocha afirmando que la Comisión Gestora actuó "conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias" y lamentando que no haya podido "concluir" su proceso electoral debido a las "múltiples injerencias externas". Rocha, por su parte, avisó de que iba a impugnar el dictamen del TAD por "completamente sorprendente y ajeno a toda lógica y sentido jurídico".

La Eurocopa y España

La actitud, por ahora, de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Aleksander Ceferin, máximo mandatario de la UEFA, está siendo en son de paz, pero el primero de estos organismos es claro a la hora de hablar sobre sanciones por injerencias políticas en las federaciones. La de Nigeria ha recibido dos castigos y la más reciente, en 2023, que fue sancionada fue la de Sri Lanka porque el gobierno de dichos países ejercía su poder sobre las federaciones. Esto debe poner en alerta a España, ya que con la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina podría pasarle factura todo el lío de la RFEF.

Ojito al Mundial 2030 y a la injerencia política... https://t.co/eFvVWa1jCz a través de @diarioas — JOAQUIN MAROTO (@as_maroto) April 19, 2024

En su normativa, la FIFA asegura que las federaciones deben manejarse solas y está prohibido que haya injerencias de terceros, por lo que se descarta la intromisión de gobiernos en ellas, ya que se exige que sean independientes y neutrales en cuanto a la política. Además, se destaca que no se reconocerá a ninguna federación en la que su presidente no hay sido elegido de manera interna de forma democrática. El incumplimiento puede llevar a un castigo con sanciones o suspensiones, por los que no podrían competir en los torneos regidos por la FIFA.