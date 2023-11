Kepa le gana la partida a Lunin en una decisión sorprendente del Madrid

El club madridista apuesta todo al vasco, al que intentará fichar del Chelsea, mientras dejará que el contrato del ucraniano se agote. Hay dudas acerca de cómo volverá Courtois

Iba a ser una de las decisiones 'calientes' del verano, pero se ha decidido al calor de las castañas asadas y el encendido de las luces de Navidad. El Real Madrid tiene previsto quedarse con Kepa Arrizabalaga para la próxima temporada y desprenderse así de Andrei Lunin. El dilema en la portería parece ya resuelto, y Ancelotti lo dejó claro en la rueda de Prensa tras el partido ante el Cádiz (victoria madridista 0-3).

Kepa llegó al Real Madrid deprisa y corriendo en el mes de agosto, justo tras la gravísima lesión sufrida por el guardameta titular, Thibout Courtois, que le haría perderse el resto de temporada. El club blanco debía acudir al mercado a por un portero, pero en vez de buscar un suplente y apostar por Lunin, fue a por un titular. El ucraniano, que ya venía marcado del verano de 2022, cuando decidió quedarse en el club mientras la entidad quería que se marchase, iba a seguir siendo el eterno inquilino del banquillo.

Pese a que Kepa comenzó la temporada dejando algunas dudas, sobre todo en los balones aéreos cruzados, el vasco fue mejorando sus prestaciones hasta hacerse con el puesto sin discusión. Pero la lesión que sufrió el meta cedido por el Chelsea en el calentamiento del partido contra el Braga le abrió la puerta de la titularidad a Lunin. Y el ucraniano ha respondido bien. Pero pese a todo, no ha conseguido ganarse el favor del cuerpo técnico madridista.

Dudas con Courtois

"Si Kepa está bien, jugará el próximo partido", anunció sin dudar Ancelotti en Cádiz, al ser interrogado por Lunin. A Luis Llopis, preparador de porteros del equipo blanco, le encanta Kepa. Y el resto del cuerpo técnico también prefiere al vasco por delante de un ucraniano que perdió el favor del club hace tiempo y que este verano, cuando acabe contrato, se marchará gratis. El Madrid tendrá que negociar por Kepa, y se espera que el Chelsea le deje marchar por unos 25 millones de euros.

Y todo porque la lesión de Courtois, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, provoca que el club blanco tenga dudas razonables acerca del estado del espigado guardameta belga cuando regrese tras su tiempo de baja. Es una lesión complicada para un portero y hasta que no comience a trabajar y a ponerse a punto no se podrá comprobar el estado real de la articulación y si el mejor portero del mundo podrá volver a recuperar su mejor nivel... o no.