Los secretos de "los tácticos" de LaLiga

Analizamos los mejores entrenadores, históricos y actuales, así como sus mejores estrategias, esas que definen el fútbol español, uno de los más admirados de Europa.

A casi 100 años de su fundación, la liga española se mantiene como una de las más populares de Europa, con grandes equipos como el Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, además de la inmensa cantidad de jugadores que marcaron época mientras jugaban en España.

Pero claro, detrás de los éxitos de los jugadores siempre hay un entrenador. La Primera División de España, mejor conocida como LaLiga, ha contado con grandes entrenadores que no solo han conseguido títulos de renombre con sus estrategias y su manejo de jugadores, sino que han sentado las bases de estilos tácticos que hoy reinan en toda Europa.

Desde entrenadores que marcaron historia hasta los actuales que siguen sus legados, vamos a repasar las tácticas de los managers más destacados en España, tanto para fanáticos del deporte rey como para quienes deseen realizar Predicciones de LaLiga.

Entrenadores históricos de LaLiga

Luis Aragonés (Atlético de Madrid, FC Barcelona, Sevilla…)

Poco más se puede decir de la leyenda absoluta de Luis Aragonés, quien coronó su prolífica carrera en los clubes españoles con la Eurocopa de España en 2008, sentando las bases de una selección que luego se alzaría con la Copa Mundial en Sudáfrica 2010.

Como jugador, Aragonés ya era un ídolo para la afición del Atlético de Madrid, pero como entrenador pasó por casi todos los clubes españoles de élite, sin dejar de lado el equipo de su corazón.

Desde sus inicios como futbolista, Aragonés era un autenticovisionario en el campo de juego, lo que le valió una excelente carrera como entrenador en la que la posesión de balón y el juego de posición dotaron a sus equipos de una versatilidad increíble.

Además, confiaba mucho en los talentos jóvenes, dandoleoportunidades en la selección a talentos jóvenes como Andrés Iniesta y Xavi Hernández que luego transformarían por completo sus carreras.

A casi 10 años de su fallecimiento, el legado de Aragonés sigue más vivo que nunca en el fútbol español.

Miguel Muñoz (Real Madrid, Las Palmas, Sevilla)

Puede que su nombre no te suene si no eres español, pero Miguel Muñoz es el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid. Una autentica leyenda merengue cuyas hazañas no se podrán superar con facilidad.

Muñoz llegó al banquillo de la entidad madridista en la temporada 59/60 luego de su paso por la filial, donde le dieron la oportunidad por su pasado como jugador merengue.

La cuestión es que nadie esperaba que Muñoz se quedara por 14 temporadas en el Real Madrid, pues Santiago Bernabéu solía contratar al entrenador más prolífico de ese entonces en vez de conceder oportunidades a primerizos.

Menos mal que lo hizo, ya que gracias al 4-2-4 mítico de Muñoz y su clásica frase “Salid y ganad”, la entidad merengue se hizo con nueve ligas, tres copas de España, dos copas de Europa y una Intercontinental.

Johan Cruyff (FC Barcelona 1988-1996)

Considerado por la IFFHS como el mejor jugador de Europa en el siglo XX, el neerlandés Johan Cruyff llegó al FC Barcelona no solo para ganar títulos, sino para redefinir por completo su estilo de juego y su mismísimo ADN.

“El fútbol consiste básicamente en dos cosas. Primero: cuando tienes la pelota, debes ser capaz de pasarla correctamente. Segundo: cuando te pasan la pelota, debes ser capaz de controlarla. Si no la controlas, tampoco puedes pasarla”.

Esa era la visión de Cruyff, priorizando el los triangulosasociativos en el Barcelona y manteniendo la posesión de balón durante la mayor parte de los partidos.

De esa forma, los futbolistas siempre tenían opciones en el campo, construyendo jugadas desde la base hasta llegar a la portería rival. El neerlandés siempre buscaba que su equipo fuese el protagonista, con todos los riesgos que eso conllevaba, como los contragolpes del rival.

Con su fútbol total, Cruyff se hizo con 4 títulos ligueros, una Copa del Rey, una Copa de Europa y demás trofeos prestigiosos. Hace unos años que Johan nos dejó, pero su filosofía de fútbol espectáculo sigue maravillando a los fanáticos.

Antes de continuar, debemos recordar otras grandes figuras de LaLiga, como el tiki-taka de Guardiola, la gestión de grupo de Zidane y la solidez defensiva de Helenio Herrera. Sus legados aun vibran en el fútbol español.

Entrenadores actuales de LaLiga

Imanol Alguacil (Real Sociedad 2018-Presente)

El español Imanol Alguacil llegó a la Real Sociedad como entrenador interino en diciembre de 2018, más que todo por su pasado como jugador en la entidad txuri-urdin. Sin embargo, Alguacil rápidamente se afianzó como el manager principal gracias a un fútbol dinámico y transmitiendo una mentalidad ganadora a sus jugadores.

La Real Sociedad de Imanol se presenta con un 4-3-3 o un 4-2-3-1 que responden a lo que necesita cada partido, pero siempre mantienen un enfoque ofensivo que al mismo tiempo les ayuda a defenderse.

Los jugadores se posicionan bastante cerca uno del otro para activar mecanismos con balón que les hacen avanzar a portería rival poco a poco, y en caso de perder la posesión, todos se avocan a presionar con gran intensidad.

Gracias a ese sistema que combina la faceta ofensiva con la defensiva, Alguacil ha logrado que su equipo sea uno de los menos goleados de LaLiga en las últimas temporadas.

Pero lo más importante es que llegó al banquillo txuri-urdinen una época llena de incertidumbre para la afición, a los que se ha ganado con una Copa del Rey en 2020, y la reciente clasificación a Champions League. Así no sume más títulos, Imanol Alguacil ya alcanzó el estatus de leyenda en la Real Sociedad.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz (Girona 2021-Presente)

Desde sus inicios, el Girona FC siempre ha sido un club modesto de España con la única aspiración de mantenerse en la máxima categoría. Bueno, ese era su objetivo hasta la llegada del entrenador Miguel Ángel Sánchez Muñoz, cuyo fútbol le ha permitido soñar a la afición albirroja.

En la temporada 22/23, el Girona ya había sorprendido por pelear por puestos europeos justo después de ascender desde segunda división. Lejos de bajar el nivel, en la presente temporada han estado en la primera posición durante variasjornadas y le están luchando el título liguero al Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid.

Con una alineación 4-2-3-1 sumamente ofensiva y dominante del balón, el Girona de Sánchez Muñoz es un equipo coral en el que todos tienen tanto labores defensivas como ofensivas. Desde los laterales asumiendo los roles de los extremos hasta los delanteros generando espacios para el remate de los interiores, hay una perfecta armonía con un claro objetivo: ganar, y por goleada.

Tampoco significa que no defiendan. Todo lo contrario, cuando tienen que retroceder, se blindan con un doble pivote que se entromete entre las líneas de pase del rival y ayudas constantes entre los compañeros para evitar situaciones uno contra uno.

Todavía queda por ver si el Girona dispone de suficiente gasolina para alzarse con el título de LaLiga al estilo del Leicester City en 2016, aunque Sánchez Muñoz ya trata a sus jugadores como campeones en vez de supervivientes.

Diego “El Cholo” Simeone (Atlético de Madrid 2011-Presente)

En los últimos años, el futbol se ha acostumbrado a la llamada “danza de entrenadores”, en la que los managers de élite apenas pasan unas cuantas temporadas en un club antes de ser destituidos o irse a otro equipo.

Por tanto, el caso del Cholo Simeone es único a día de hoy, pues lleva a los mandos del Atlético de Madrid más de 10 años, y tiene pinta de que ese número seguirá creciendo.

El estilo de los colchoneros ha cambiado con el tiempo, pero vamos a hablar de su última evolución que tuvo lugar después del Mundial de Fútbol de 2022.

Desde entonces, el equipo del Cholo ha pasado de una filosofía defensiva a un juego de posición que inicia sus jugadas desde la defensa y presiona con alta intensidad tras una pérdida.

Los jugadores, especialmente los mediocentros, juegan con más valentía a la hora de realizar pases pues cuentan con una línea de tres centrales que los respaldan. Adelante, está la genialidad de Griezmann, cuyo rol es casi líquido en el campo, pues cuenta con total libertad para potenciar tanto el ataque como la defensa de los colchoneros. Un comodín al que Simeone siempre ha sabido sacarle su mejor versión.

En términos de trofeos, el Atlético del Cholo ha logrado 2 Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España y dos trofeos de Europa League. Teniendo en cuenta que los títulos a nivel nacional los ganó mano a mano contra el Real Madrid y el FC Barcelona, tiene mucho mérito la estabilidad del Cholo Simeone.

Xavi Hernández (FC Barcelona 2021-Presente)

La leyenda culé del mediocampo es actualmente el entrenador más mediático de LaLiga, para bien y para mal, aunque más allá del rendimiento reciente del Barcelona, su filosofía de juego merece ser reconocida.

Tras cuatro temporadas en el fútbol qatarí dirigiendo el Al-Sadd, Xavi Hernández regresó a la entidad culé como técnico para salvarlos de una mala racha de entrenadores. Con un estilo inspirado en el tiki-taka, Xavi impone un fútbol vertical y directo, en el que los pases veloces de cara a la portería rival son la principal arma de sus jugadores.

Por supuesto, también priorizan la posesión de balón para encontrar al “hombre libre”, esa opción de pase que los hace avanzar de forma segura pero rápida. Como no puede ser de otra, las estrellas principales son los mediocampistas como Pedri y Frenkie de Jong, aunque el resto del equipo se mueve de forma inteligente y cuentan con una gran conciencia espacial para identificar el pase correcto.

Más allá de los tropiezos en Champions League, el Barça de Xavi se alzó con la Liga y la Supercopa de España de 2023. En la presente temporada, la fórmula ha comenzado a fallar por distintas razones, así que Xavi ha decidido dar un paso al costado al final del curso futbolistico, pero no hay que olvidar que en sus mejores más brillantes, su Barça recordó al mejor Barça.

Carlo Ancelotti (Real Madrid 2013-2015; 2021-Presente)

Con los títulos de las 5 grandes ligas de Europa en sus vitrinas, Ancelotti es un entrenador que no necesita introducción alguna, especialmente en el AC Milan y en el Real Madrid.

Desde su primera incursión como técnico merengue, “Carletto” se ganó a la afición con la anhelada décima Champions en 2014, que acabó con una sequía de 12 años de la entidad madridista.

Ancelotti volvió al Real Madrid en 2021, y desde entonces, hamaravillado tanto a fanáticos como a rivales con sus estrategias de infarto.

Y es que los muchos catalogan como suerte, Ancelotti lo ha convertido en su principal arma, ya que su Real Madrid se adapta a cualquier contexto y confía plenamente en los contragolpes, un recurso que siempre funciona en las manos adecuadas. O mejor dicho, pies.

Bajo el mando del italiano, los merengues adoptan una postura defensiva durante la fase de creación del rival para robarles el balón e iniciar un contraataque letal en el que todos se convierten en máquinas de correr con una estructura clara en caso de pérdida.

Ya sea que finalicen la jugada con pases veloces o tengan que construir alrededor de la portería rival, Ancelotti permite que cada jugador explote su mejor cualidad para generar una ocasión de gol. Como la velocidad de Vinícius para ganar la espalda del rival o los centros precisos de Kroos, el Madrid puede pasar de la defensa al ataque en pocos segundos, convirtiéndolos en un rival impredecible.

Las tácticas de Ancelotti tampoco son inmunes a los goles en contra, aunque su determinación y su inteligencia a la hora de los cambios logran modificar las tornas del partido, más ahora que cuentan con la capacidad técnica y goleadora de Bellingham.

Como a los fanáticos merengues les gusta decir “Si no es con remontada, no vale”. Bajo esa filosofía, el italiano ha ganado una Liga, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España, además de las 2 Champions League llenas de remontadas.

Este es un breve repaso de los entrenadores que sentaron las bases del fútbol español y los que continúan su legado con orgullo. Algunos quedaron fuera, pero por cuestiones de trofeos y estilos tácticos rompedores, consideramos que los técnicos de esta lista son los más prolíficos que han pasado por LaLiga de España.