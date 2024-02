El PP votará "no" en el Senado al objetivo de déficit del Gobierno

Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, confirma la negativa del partido a respaldar los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado, lo que podría afectar a los PGE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este lunes que el PP votará 'no' a los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el Pleno del Senado que se celebrará esta semana, por lo que estos decaerán al tener esta formación política mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Gamarra, en declaraciones a RNE, ha señalado que la senda de estabilidad presupuestaria ya fue debatida en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP.

"No es el mejor camino" que el Gobierno de España "siga gastando a costa de todos los españoles"

"No ha habido ningún tipo de variación al respecto en cuanto a la posición y la propuesta que se lleva. Y no hay que olvidar que lo que se vota es lo que sustenta la política económica del Gobierno de España, una política económica con la que el PP no está de acuerdo", ha afirmado Gamarra.

La secretaria general del PP ha advertido de que "no es el mejor camino" que el Gobierno de España "siga gastando a costa de todos los españoles".

El PP "no apoya los objetivos de déficit" del Gobierno porque no dan respuesta a las necesidades que han puesto sobre la mesa las comunidades autónomas

"Lo que se está demostrando es que el Gobierno es el principal beneficiario de la inflación y al final esto no es lo que necesita España ni los españoles. Hoy se necesita otra política económica distinta, una política fiscal que busque aliviar los bolsillos de los españoles", ha remarcado Gamarra, que ha recordado que, en este sentido, el PP ha propuesto bajar el IVA de la carne y del pescado.

La dirigente 'popular' ha afirmado que el PP "no apoya los objetivos de déficit" del Gobierno porque no dan respuesta a las necesidades que han puesto sobre la mesa las comunidades autónomas, sobre las que ha denunciado que no se respeta su autonomía fiscal.

Hay muchísimas cuestiones para no avalar la política económica del Gobierno

"Hay impuestos en estos momentos que las comunidades autónomas están reduciendo e incluso eliminando, buscando la reactivación económica, donde de manera unilateral lo que está planteando el Estado es recuperarlos por otro lado, impidiendo la autonomía fiscal", ha reseñado.

Gamarra ha insistido en que "hay muchísimas cuestiones para no avalar la política económica" del Gobierno, "pensada en recaudar más para poder gastar más y no en aliviar la carga fiscal" que soportan los españoles a través del IVA y del IRPF.

La mayoría absoluta del PP en el Senado hará que decaigan los objetivos de estabilidad presupuestarias

La votación del Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas será previsiblemente este miércoles.

Con su voto en contra, la mayoría absoluta del PP en el Senado hará que decaigan los objetivos de estabilidad presupuestarias, que sí fueron validados por el Congreso de los Diputados y que suponen el primer paso para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

Si no se han aprobado unos Presupuestos antes del 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior

La votación de estos objetivos se realizará con los Presupuestos de 2023 ya prorrogados porque el Ejecutivo no ha podido aprobar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de enero de 2024 por el calendario electoral y el posterior proceso de investidura.

Esto se ha producido así por el artículo 134 de la Constitución, donde se determina que si no se han aprobado unos Presupuestos antes del 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.

Déficit del 3% y objetivos fiscales

Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones

La intención del Ministerio de Hacienda era aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello determinó el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, en 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

Pero el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública

En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

Pero el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.

El Gobierno deberá remitir los nuevos objetivos en un mes

De no aprobarse los objetivos hasta en dos ocasiones (...) los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

De no aprobarse los objetivos hasta en dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos.

Los objetivos del Gobierno (...) suponen dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones

En concreto, los objetivos que se aplicarían con el 'no' del PP en el Senado fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

En caso de que las Cortes Generales aprueben definitivamente los objetivos planteados por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si se aplican finalmente los del Programa de Estabilidad de abril -más restrictivos- esa reunión no se produciría.