Café de Economía: ¿Será mejor para España un Gobierno sin PGE?

Sánchez suele decir que “un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna”. En la tertulia analizamos si será mejor para la economía española un gobierno sin presupuestos

Los movimientos políticos que han generado las elecciones catalanas han obligado a la no presentación de los PGE prevista para el próximo martes, a pesar de que Sánchez suele decir que “un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna”.

¿Será mejor para la economía española un gobierno sin presupuestos? Lo analizamos en la tertulia con M. Angel Paniagua, secretario de la comisión de Presupuestos, Victor Píriz, secretario de Economía, empresa y Comercio de la Junta de Extremadura y ex portavoz de presupuestos en el Congreso y Miguel Cornejo, consultor.