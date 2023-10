Los devastadores efectos económicos de la guerra entre Israel y Hamás

De extenderse el conflicto a países productores de petróleo u otros básicos para la energía, crecerá la inflación, aumentarán los precios y podría producirse una crisis sin precedentes

¿Cuáles son las principales claves para entender, desde el punto de vista económico, la guerra de Israel y Hamás?

El conflicto entre Israel y Palestina no viene por un tema económico sino de religión, cultura y geopolítico. Palestina era un territorio fundamentalmente árabe donde había un número reducido de judíos. Con la caída del Imperio Otomano, el territorio palestino fue gestionado por Reino Unido lo que implicó que con la II Guerra Mundial y el Holocausto muchos judíos se refugiaran en el territorio palestino gestionado por los ingleses (aliados contra los nazis).

A raíz del profundo antisemitismo plasmado por parte de los árabes y elevado por los nazis, hay que recordar también del apoyo de los palestinos a Hitler para acabar con los judíos, se generan una serie de conflictos en el territorio muy fuertes. En 1947 la ONU, en vista del conflicto propone que el territorio se parta en dos donde los palestinos tengan su estado independiente árabe y los israelíes el suyo independiente judío.

Esta propuesta fue aceptada por los israelíes pero nunca por los palestinos que nunca aceptarán una paz que pase por ceder ni lo más mínimo a los judíos. De hecho en España cuando los musulmanes se apropian de Andalucía lo que ellos llamaban Al-Andalus antiguamente, obligaron a muchos judíos a convertirse al la religión musulmana y a los que no aceptaron fueron perseguidos y asesinados igual que a los católicos, por cierto. Es por ello que en 1948, Israel fue aceptado como estado independiente y desde entonces los palestinos han hecho todo lo posible por destruir ese estado con grupos paramilitares y terroristas como los de Hamás, el actual responsable de los crímenes sucedidos recientemente en una manifestación a favor de la paz entre Palestina e Israel.

El detonante

El detonante a mi juicio, ha sido el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí con la intermediación de EEUU. Las negociaciones estaban muy avanzadas y perseguían el reconocimiento de Israel por Riad a cambio de que Estados Unidos les venda armas, tengan garantías de seguridad y la ayuda en la construcción de un programa nuclear civil. Esto ponía a temblar el tablero en contra de Irán cuya religión musulmana es mucho más radical que la de los saudíes y contra los palestinos y es por ello por lo que todo apunta a que este ataque de Hamás fue para parar por completo este futuro acuerdo entre Israel, EEUU y Arabia Saudí algo que ha conseguido dado que las negociaciones ahora mismo están completamente paralizadas y no se sabe tan si quiera si este acuerdo ya será posible.



El precio del petróleo u otros recursos energéticos podrían encarecerse aún más



¿Qué impacto se prevé que tenga el conflicto en la economía a nivel mundial ?

Si el conflicto se extiende fuera del territorio de Israel y Palestina, que es muy probable que ocurra, las consecuencias en el contexto económico que estamos, pueden ser devastadoras. Estas regiones tienen importantes recursos como por ejemplo el petróleo u otros recursos para la energía u materias primas usadas por las grandes multinacionales, que podrían ser escasos o no tener acceso a ellos por la guerra lo que implicaría que tanto el petróleo como la energía como las materias primas se dispararan aún más de precio disparando así la inflación y llevando a millones de ciudadanos a una pérdida de poder adquisitivo terrible, explotando el mercado y derivando en una crisis económica como quizás nunca hayamos vivido.



¿Un gran conflicto bélico ayudaría a impulsar a las grandes economías mundiales?

Cuando hay una guerra, siempre hay vencidos y vencedores. El territorio de Israel y Palestina como los territorios cercanos tienen muchos recursos pero están bajo el control de quienes están. Un conflicto bélico donde occidente salga ganador supondría un impulso enorme ,pero en caso de salir perdiendo las consecuencias pueden ser muy negativas como ya he dicho son las dos caras de un misma moneda cuando hay una guerra.

Represalias para España



¿Quiénes serían los grandes beneficiados y qué papel podría jugar España?

EE.UU sería el principal beneficiado y por ello podría arrastrar positivamente a Europa y por ende a España ya que los estadounidenses son los que han intermediado con Israel y Arabia Saudí para que estos reconozcan a Israel como estado. Pero los españoles podríamos tener un problema muy serio ya que nosotros tenemos a Marruecos que ha reconocido a Israel como estado y si el conflicto se extiende podríamos sufrir represalias ya que es uno de nuestros principales socios y eso los palestinos lo saben muy bien así que mucho ojo con pensar que España no puede salir perjudicada porque hay una probabilidad importante y es algo que no he visto comentar en los medios españoles estos últimos días.