La medida del Reino Unido con la bandera de Palestina que no verás en España

El conflicto entre Israel y Palestina está provocando otra brecha que será difícil de cerrar entre la derecha y la izquierda de nuestro país. Mientras los primeros se posicionan del lado de Israel y claman abiertamente contra los crueles, violentos e inhumanos ataques perpetrados por el grupo terrorista palestino de Hamás, los segundos se andan con medias tintas y, aunque obviamente condenan los ataques, evitan llamarle grupo terrorista y ponen todo el peso de sus críticas en el país israelí.

En un conflicto tan complejo y con tan difícil solución como este, es imposible hablar de buenos o malos. Al final es una guerra en la que todos salen perdiendo, israelíes y palestinos. Sin embargo, ponerse de lado y evitar condenar abiertamente a los que han acabado, de manera consciente y premeditada, a cientos de inocentes sin importar si son ancianos, mujeres, hombres o incluso bebés. Y las formas atroces de hacerlo.

Los principales socios de Sánchez de cara a un posible futuro gobierno, Sumar, son de los que no lo hacen. Más Madrid por ejemplo protagonizó un encontronazo con PP y Vox a raíz del minuto de silencio que este jueves se celebrará en la Asamblea en recuerdo a las víctimas. Mónica García se negó a hacerlo si no se incluía en el mismo las víctimas civiles palestinas y Rocío Monasterio la calificó como escoria. Este martes tampoco se unieron al homenaje en el Ayuntamiento a los fallecidos a manos de Hamás. Este es tan solo un ejemplo de algo que ha sido común en varios puntos de España.

Al igual que en el escenario político, el social también está dividido. En las calles de nuestro país se pueden ver tanto manifestaciones en favor de Israel como en favor de Palestina, en el que se han vivido escenas como estas.

He ido a la manifestación de la izquierda en apoyo a Palestina y me he encontrado esto. Es una locura que estén en el Gobierno.



Difundid masivamente, que todos los sepan. pic.twitter.com/6rUaZGV7xR