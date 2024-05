Sólo el 40% de los restaurantes españoles tiene página web

Aunque parezca mentira sólo 4 de cada 10 restaurantes, cafeterías y locales de hostelería en España tienen página web y sólo el 18% utilizan las redes sociales. La mayoría son pymes.

La hostelería española suspende en Google. 4 de cada 10 pymes no muestran bien sus datos, según los datos facilitados a este periódico por BeeDIGITAL AI.

El 64% de las pymes del sector HORECA no tiene página web y solamente una de cada cinco se promociona en redes sociales.

Y eso que España hay más de 280.000 empresas de hostelería en 2022, de las que en torno al 80% tienen menos de 5 empleados.

A pesar de tratarse de un sector dominado por pequeños negocios, generaron cerca de 70.0000 millones de euros anuales (el 5,8% del PIB nacional).

Dado el potencial y, también, el alto nivel de competitividad de esta industria, las pymes tienen que buscar maneras eficaces y rentables de diferenciarse y posicionarse frente a su competencia.

Una tarea en la que la presencia en Internet puede ofrecer grandes oportunidades. Sin embargo, actualmente, sólo el 36% de pymes HORECA (Hostelería, Restauración y Cafeterías) tiene página web y apenas el 18% utiliza las redes sociales.

Así se desprende de los datos de BeeDIGITAL AI, compañía líder en soluciones tecnológicas de digitalización e inteligencia artificial para pymes y autónomos, que tras analizar más de dos millones de pymes españolas desvelan la falta de visibilidad de aquellos negocios de hostelería que sí tienen presencia en Internet.

“Estamos a punto de entrar en plena temporada alta para las empresas de Horeca, uno de los principales motores de la economía española”, destaca Carmen San Emeterio, directora comercial de BeeDIGITAL AI. “Y su capacidad para generar ingresos puede maximizarse fácilmente mejorando su presencia online”.

Por ejemplo, las páginas web son una oportunidad excepcional para dar visibilidad a los servicios ofertados y para representar con fidelidad la experiencia gastronómica de un restaurante.

También facilitan la operativa al automatizar muchos procesos, como la gestión de reservas o la recopilación de datos de clientes.

Por su lado, la presencia en redes sociales se ha convertido en un factor fundamental para captar nuevos clientes. Formatos como los Reels de Instagram, los vídeos de TikTok o las colaboraciones con Influencers permiten a los negocios mostrar su oferta de una manera atractiva, a la vez que posibilitan un mayor grado de interacción con posibles clientes. Además, la publicidad en esta plataforma facilita la segmentación según distintos tipos de públicos.

Mal posicionados en Google

Más allá de los canales propios como web o perfiles en redes, es fundamental que los negocios tengan presencia en los buscadores utilizados por los clientes para buscar, localizar o contactar con un negocio, como Google y Google Maps.

Sin embargo, siete de cada diez pymes de hostelería en España (el 72%) no consiguen aparecer en las primeras páginas de resultados, con la consiguiente pérdida de oportunidades comerciales.

Distintos errores afectan a esta falta de posicionamiento, incluyendo imágenes mal etiquetadas (56%), sitios web con poco contenido (35%), fallos en las palabras clave (27%) o no disponer de sitema (25%).

Y aunque las reseñas y valoraciones constituyen otra importante herramienta de marketing para hoteles, restaurantes y cafeterías, el 38% de las pymes españolas del sector aún no ha verificado datos esenciales de su perfil en Google como teléfono, horario o días de cierre.

Esta verificación no sólo resulta esencial para mostrar datos actualizados, sino también para reclamar la ‘propiedad’ de la ficha, geolocalizarse correctamente y responder a los comentarios.

“En la era digital, la visibilidad, el posicionamiento y la interacción con los clientes lo es todo. Para adelantarse a la competencia, es imprescindible cuidar todos los elementos que engloban la imagen digital del negocio y comprender cómo potenciarlos para mejorar la experiencia y satisfacción de nuestros clientes”, concluye San Emeterio.