Los agricultores "queman" a Sanchez

El campo no puede más y necesita reacciones por parte del gobierno. Las protestas de hoy han terminado quemando muñecos con la cara de Sánchez y Planas frente a la sede de la Comisión Europa

Agricultores y ganaderos ajenos a las organizaciones agrarias convocantes, situados justo ante las puertas de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, han prendido fuego a sendos muñecos con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Agricultura, Luis Planas, al tiempo que lanzaban gritos de 'Vete a Marruecos, Pedro Sánchez' y 'El campo unido jamás será vencido'.

Este incidente ha ocurrido en el tramo final de una manifestación de agricultores, ganaderos y representantes del sector pesquero donde se han dado cita más de 30.000 manifestantes y un centenar de tractores, según los datos de las organizaciones, que han marchado por el centro de Madrid bajo el lema 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento'.

Los manifestantes, convocados por Asaja, COAG y UPA, empezaron la protesta reclamando a las puertas del Ministerio de Agricultura soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

En el transcurso del acto reivindicativo, que empezó finalmente a las 12.00 horas, con una hora de retraso, agricultores y ganaderos portaban carteles con lemas como 'Si el campo no produce, la ciudad no come' o 'Exigimos precios rentables y normas flexibles', mientras hacían sonar cencerros y el claxon de tractores en los que también se podían leer lemas como 'Nuestro fin será vuestra hambre, defiende tu alimentación', 'Mi ruina es tu hambre', 'Sin agua no hay campo' o 'Necesitamos seguros agrarios que cubran los costes de producción'.

La movilización, que se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo y sin incidentes, coincide también con las manifestaciones en Bruselas, y discurrió con normalidad desde la sede del Ministerio de Agricultura, recorriendo el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana, hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.