El PSOE más ‘trumpista’ se retrata en el Tribunal Constitucional

Lo que ha sucedido con el recuento de los votos nulos de Madrid, con el PSOE poniendo el solfa el sistema electoral, recuerda bastante a Trump y tras las últimas elecciones en Estados Unidos

El sainete a lo Trump que ha firmado el PSOE a cuenta del recuento del voto nulo en Madrid es digno de ser contado, que no recontado. Es cierto que el escaño que perdieron a última hora -a favor del PP- con el voto emitido desde el extranjero tiene una gran importancia, ya que obliga a Sánchez a contar con el sí de los 7 diputados de Junts, mientras que de no haberlo perdido le valdría con la abstención.



Que los planes del presidente en funciones se hayan torcido un poco, al fin y al cabo solo le sube el precio a la operación, no significa que se pueda poner en solfa el sistema electoral al más puro estilo Donald Trump. El único argumento del PSOE para pedir el recuento era que los ciudadanos que lo llevaron a cabo no son juristas y, por lo tanto, es posible que dieran por nulos votos que no lo son. Eso mismo valdría para recontar cualquier mesa electoral, cualquier urna, todas incluso, en cualquier instante. Como es lógico, la petición fue rechazada por la Junta Electoral de Zona y después por la Junta Electoral Central y más tarde por el Tribunal Supremo.



Las tres instancias razonaron lo mismo: no hay sospechas de fraude, no hay elementos que lleven a la desconfianza y en consecuencia no hay motivos para recontar el voto nulo, ya que se siguió el procedimiento que establece la ley.



Pero el PSOE no se conformó y fue más allá. Acudió al amparo del Tribunal Constitucional. Allí le tocó dirimir a la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de Sánchez en la Moncloa. Díez pidió un informe a los servicios jurídicos del propio TC. La letrada Gema Díez Picazo fue la encargada de elaborarlo y recomendó no admitir a trámite el recurso del PSOE. La magistrada entonces, contrariada, pidió un segundo informe que, esta vez sí, le dio la razón. Lo firmaba Fernando de la Peña, quien casualmente fue un antiguo subordinado de Laura Díez en Moncloa.





Así que Díez, a pesar del voto en contra de dos magistrados, acabó admitiendo a trámite la reclamación del PSOE para recontar los 30.000 votos nulos de las elecciones generales del pasado 23 de julio en la provincia de Madrid y anular además la proclamación del dirigente del PP Carlos García Adanero como diputado electo.



Pero este lunes saltó la sorpresa. La fiscalía del TC se opuso en un escrito a admitir la reclamación del PSOE y poco después la magistrada Laura Díez reculaba y se adhería a la tesis de la fiscalía, probablemente consciente de que estaba entrando en un terreno muy pantanoso y conflictivo en el que podía incluso hacer el ridículo.



Hay otra interpretación mucho más maquiavélica. Las malas lenguas dicen que lo ha hecho al dictado de Moncloa, para demostrar independencia y así, con esa apariencia de imparcialidad, cargarse de razón en el hipotético caso de que el Tribunal Constitucional tenga que validar la ley de amnistía.



En todo caso el PSOE sale mal parado de este culebrón en el que ha quedado como el partido que pone en solfa el sistema electoral al no aceptar de buen grado el resultado de las urnas y emprender una batalla que recuerda bastante a la de Trump tras las últimas elecciones en Estados Unidos.