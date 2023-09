Un mensaje de Sánchez sobre el independentismo en 2018 vuelve para atormentarle

Es una realidad que Pedro Sánchez está especializado en “hacerse el sueco” cuando le pillan con la hemeroteca. Imposible de olvidar su entrevista en Navarra Televisión en la que aseguró, y más de una vez, que no iban a pactar con Bildu. Tiempo después demostraría que su palabra no vale nada. Ahora ha pasado algo similar pero con el tema de actualidad: la amnistía exigida por los independentistas catalanes para apoyar una posible investidura.

Esta vez ha sido en forma de mensaje de Twitter. Concretamente un tweet que el presidente del Gobierno en funciones publicó el 24 de marzo de 2018 y que vuelve a demostrar que Pedro Sánchez puede tener muchas cualidades pero que la de ser fiel a su palabra no es una de ellas.

Nuestro proyecto de cambio político defiende el cumplimiento íntegro de la ley y la Constitución. La izquierda no puede alinearse con los separatistas, es profundamente insolidario. No hay ninguna causa de izquierdas en el independentismo. Nuestros valores son los de la igualdad.

Un texto en el que a Pedro Sánchez se le llena la boca con unas afirmaciones que ahora vuelven para estallarle en la cara. Especialmente sangrante es la de que “la izquierda no puede alinearse con los separatistas, es profundamente insolidario”. Una afirmación a la que precede otra que tampoco se queda atrás: “Nuestro proyecto de cambio político defiende el cumplimiento íntegro de la ley y la Constitución”.

Eso sí, a día de hoy, con los separatistas como única opción para seguir en el poder, parece que esas palabras cambian de sentido y no es tan insolidario. De hecho, desde el bando socialista lo venden como un avance dentro de lo que desean y llaman una España plurinacional. De hecho, este lunes, día de especial simbolismo para el independentismo catalán por la Diada, el propio Sánchez ha felicitado a todos los catalanes afirmando que es momento de mirar al futuro y "seguir avanzando" en Cataluña.

Por otro lado, el máximo dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su felicitación se ha querido centrar en lo que supone Cataluña como parte de España y la importancia de la igualdad y el respeto para la convivencia.

Una jornada de protestas en la que los principales líderes independentistas están aprovechando para reivindicar sus mensajes hacia el presidente del Gobierno en funciones. Uno de ellos el mismo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha vuelto a repetir que la amnistía es solo un paso para lograr la autodeterminación. Un mensaje repetido por varios de ellos. El que no ha podido hacerlo, al menos desde el acto de ERC al que tenía pensado acudir ha sido Oriol Junqueras, que se ha tenido que quedar en casa al dar positivo por coronavirus.

Malauradament, he donat positiu per Covid i per responsabilitat social no participaré en els actes previstos d'aquesta #Diada2023. Animo a tothom a mobilitzar-se als carrers en defensa de la independència i la llibertat del nostre país.



Visca Catalunya lliure!