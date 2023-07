Yolanda Díaz regala referéndums y 20.000 euros a los chavales de 18 años

La líder de Sumar vuelve a las andadas y anuncia una medida que supone un gran desembolso de dinero público pero sin dar ningún detalle. Puro populismo de cara al 23 de julio.

Yolanda Díaz quiere que el Estado le regale 20.000 euros a cada chaval que cumpla 18 años. Una “herencia” lo llama ella que hará que nadie dependa de que sus padres sean ricos para recibirla. Alrededor de medio millón de chicos alcanzan la mayoría de edad cada año en España lo que supondría que tendríamos que emplear 10.000 millones de euros de nuestros impuestos en regalos de cumpleaños.

La líder de Sumar, por supuesto, no ha explicado nada de nada. Solo un titular bonito, pero vacío. Puro populismo marca de la casa. Cabe preguntarse por qué son 20.000 euros y no 50.000 o 200.000. ¿Lo cobrarían los jóvenes de nacionalidad española o todos los residentes en España? ¿Podrían emplearlo a su antojo o tendrían que justificar de alguna manera en qué lo gastan?

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Las herencias se reciben tras la muerte de alguien. En este caso tras la muerte económica del propio Estado, arruinado por las propuestas comunistas y disparatadas, valga le redundancia, de Yolanda Díaz. Esos 10.000 millones de euros saldrían de nuestros bolsillos, claro, como todo lo que gasta el Estado. Además de pagar los estudios de nuestros hijos, las hipotecas, la cuenta del supermercado, a letra del coche, el Falcon de Sánchez y el piso del Estado donde vive gratis total la propia Yolanda Díaz, tendríamos que rascarnos aún más el bolsillo. Otros 10.000 millones de euros más, para que los jóvenes tuvieran su regalo de cumpleaños.

Hasta la ministra María Jesús Montero se escandalizaría con esta cifra. Para ella, ya lo dijo, “mil millones no es nada, chiqui”, pero 10.000 ya es otra cosa. O no, no sabemos. Total, como “el dinero público no es de nadie”, que diría la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El populismo e infantilismo de Yolanda Díaz está llegando a unos límites difíciles de imaginar. Igual le regala un referéndum de independencia a los separatistas catalanes que 20.000 euros a los chavales de 18 años. Imaginen a ese personaje de presidenta del Gobierno.