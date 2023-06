Losantos se hace la gran pregunta sobre Yolanda Díaz y la respuesta triunfa

El comunicador de EsRadio se plantea en su editorial matutino por qué se cuenta con la líder de Sumar en todos los proyectos de debate cuando no se ha presentado nunca a unas generales.

Queda justo una semana para que dé comienzo la campaña electoral de cara a las calurosas elecciones del 23 de julio y, entre otros muchos asuntos, no se para de hablar de los debates. En el de Atresmedia, que enfrentará el próximo día 10 a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo en un cara a cara que promete emociones fuertes, parece que se apuesta por el tándem Vicente Vallés-Ana Pastor para ocupar los cargos de moderadores. Se trataría de la misma pareja que llevó a cabo las mismas labores tanto en 2016 como en 2o19, aunque con otros protagonistas políticos bien distintos.

Pero en el que hay problemas es en el primero de los dos que ha ofertado Radio Televisión Española. En el Partido Popular tienen todas las reticencias posibles frente a la independencia del ente público y por eso, y de momento, Feijóo ha declinado la invitación para estar en un debate que, si no cuenta la presencia del político gallego, cerraría su incompleto cartel con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

Y este último hecho ha sido el objeto de comentario en el editorial matutino de Federico Jiménez Losantos, hoy, en los micrófonos de EsRadio. El comunicador aragonés ve lógica la reserva a la hora de participar en el debate que exhibe el Partido Popular por la nula independencia de "Televisión Espantosa", como tilda habitualmente Losantos a TVE.

"Quieren hacer un debate a cuatro para poder unir a Vox y al PP, que es lo que le conviene a Yolanda y a Sánchez", ha empezado diciendo Losantos. "Feijóo ha dicho que a cuatro no va, que va a un cara a cara. Por supuesto que Televisión Espantosa no la garantiza (la independencia informativa), desde luego que no".

Pero el comunicador de EsRadio se ha querido referir a una cuestión previa y es el hecho de por qué todo el mundo está contando con Yolanda Díaz como protagonista de esos debates, cuando Sumar jamás se ha presentado a unas elecciones generales y, por tanto, no cuenta con ningún tipo de representación parlamentaria.

Losantos: ¿Por qué va Yolanda Díaz al debate?

"¿Por qué va Yolanda Díaz? ¿Cuál es la representación del partido de Yolanda Díaz? Que yo sepa, ninguna. No se ha presentado nunca a las elecciones generales. Este numerito de ir Sánchez y Yolanda contra Abascal y Feijóo, esto en base a qué. Podría ir Ione Belarra, que representa a Podemos y ellos sí que tienen representación, pero ¿a quién representa Yolanda? Bueno, claro, representa a Sánchez, pero si empezamos con eso...".

En todo caso, Federico Jiménez Losantos considera que los debates "mueve poco" y acude a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para salir del "marco mental de las izquierdas" y así poder discernir cuáles son "las cuestiones de fondo".