Sánchez, sin freno: el PSOE registra su inconstitucional Ley de Amnistía

La norma es una absoluta injusticia y una vergüenza que no defrauda ni a los más pesimistas: un saco sin fondo para lavar delitos, incluidos los contables o de terrorismo

El PSOE registró el lunes por la tarde en el Congreso la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez quiere comprar los votos que le faltan para su investidura como presidente del Gobierno. La ley es una absoluta injusticia y una vergüenza que no defrauda ni a los más pesimistas.

La Ley de Amnistía aprobará por procedimiento de urgencia y se aplicará con preferencia, como exige el prófugo Carles Puigdemont. Es además un saco sin fondo para lavar delitos, ya que quedarán impunes todos los aquellos de carácter penal, administrativo o contable desde 2012 hasta hoy que tengan relación directa o indirecta con el procés.

Incluso los delitos de terrorismo que aún no hayan sido condenados quedarán impunes al igual que los atentados contra la autoridad o los desórdenes públicos. Los policías no sólo se jugaron el tipo para nada. Los jueces tuvieron que soportar amenazas y acoso en vano. Los ciudadanos nos angustiamos de balde. Hicimos todos el tonto porque los que tenían razón eran los separatistas y así se lo reconoce Pedro Sánchez con esta ley.

Por si fuera poco, el texto se pone la venda antes de la herida e impide que los efectos de la norma se paralicen mientras el Tribunal Constitucional delibera sobre los recursos que puedan plantearse y que a buen seguro se plantearán.

El Gobierno, en el colmo del cinismo, afirma que todo esto es “impecable desde el punto de vista constitucional” y lo justifica con el falso argumento de favorecer la reconciliación, el reencuentro y la convivencia en Cataluña aún a costa de incendiar el resto de España.

La realidad es que los separatistas, entre ellos prófugos y delincuentes indultados, no ceden absolutamente nada. No hay contrapartida alguna para España, solo para Pedro Sánchez que obtendrá los votos a favor que necesita para su investidura. Si eso no es corrupción se le parece mucho. Desde luego no hay duda de que es inmoral.

Dice el Gobierno que con esta ley se va a “devolver a la política lo que nunca debió salir de la política”. Frente a esta tomadura de pelo que implica agravio, injusticia y un golpe al Estado de Derecho, los españoles debemos intentar devolver a su casa a estos personajes, Pedro Sánchez y sus compinches, que nunca debieron llegar a la política.