Feliz fin de semana, ya damos por amortizado el deseo de "Feliz Año Nuevo", la normalidad le ha quitado "romanticismo" al 2024 y ya lo tenemos asumido como una realidad inapelable.



La semana nos ha traído días fríos y noches gélidas, pero este fin de semana las temperaturas empiezan a remontar y nos traerán esa moderación que los habitantes de estas tierras alicantinas necesitamos. El Sol hace su aparición esta mañana en la que les escribo estas líneas, proyectando la sombra de Rafael Idáez, que viene andando lentamente hasta mí, para fundirse conmigo en un abrazo.



Rafael es mecánico de profesión, por lo tanto hombre razonable que opina que todo en esta vida tiene una razón mecánica. Es de esos que te dice "la biela mueve el émbolo hacia atrás, cuando ella va hacia delante, entendiendo que su delante es distinto al del émbolo en la mayor parte de las veces". Si no es así como lo dice, se parece mucho y esto le vale para hilar con cualquier razonamiento sobre la vida. Así en cuanto hemos tomado asiento y pedido un café caliente, con leche caliente y azúcar caliente, con una tostada caliente, a ser posible, con aceite de oliva caliente, pero sin I.V.A., que es como lo pone ahora el Gobierno, decía, en cuanto nos hemos sentado, me ha explicado lo de la biela y el émbolo refiriéndose a nuestro querido, amado y admirado Presidente Sánchez.

Para que no haya dudas él ya lo llama "El MacGiver de la política". Con su gracia más simple, explica que tú lo puedes meter en la encerrona que quieras, que él se saca una cesión por aquí, unos millones por allá, convierte en constitucional lo que no era y da una entrega por otro lado y... (redoble de tambores), se hace el milagro de su "escapismo", sin mentir a nadie, simplemente aplicando un cambio de opinión y trasladando este razonamiento a todos los que alrededor de él, cobran el sueldo de la política, por lo que se ve que están obligados a asumir el nuevo concepto, la nueva opinión y la nueva realidad. Y todos tan contentos defienden las nuevas tesis, con ese estado de ánimo de risas, saltos y brincos, como el que expresa muchas veces la Montero que, en ocasiones, me hace dudar sobre si está sobreactuada o es victima de cualquier otra cosa.



Lo sucedido en el Senado el pasado miércoles, con la votación para la aprobación de tres, tres Decretos Ley, no uno, ni dos, sino tres, porque a este Gobierno le encanta Gobernar con una herramienta que debería ser poco usual porque resta valor a una institución como el Congreso, donde se han de debatir Proyectos de Ley, para generar las mismas aplicando la función que "el poder legislativo" tiene. Pero no, a Sanchez, le gusta poner cosas en marcha, a golpe de Decreto y que después se las validen, no quiere debates ni discusiones, ni trabajo, ni propuestas y enmiendas.



Mi amigo Rafael entusiasmado en el debate político que él denomina "nosotros versus Sánchez", acaba de darle una patada a la mesa y los cafés han inundado la misma, distribuyendo aroma y líquido, hasta que llegó la camarera a limpiar el desatino. Volvemos a pedir cafés ya que apenas habíamos probado el que se ha derramado.



Rafael Idáez siempre fue un enamorado de tuercas, hierros y ruedas, esos chismes que, para mí, suelen tener un lenguaje ininteligible entre ellos. No me resulta fácil acomodar un tornillo en su sitio. Una vez me compré una estantería y la monté, era bonita, rústica, de color claro, de olor a madera y terminó pareciendo rescatada de algún siniestro en una vivienda. Mis manos no acompañan a mis ideas.

Rafael se ríe, porque sabe que fueron mis padres los que se llevaron un SIETE (NOTABLE), en la asignatura de "Manualidades" o "Pretecnología" que también hubo una época que se llamó así. A mí "Pretecnología" me sonaba a algún tipo de terapia aplicada con madera... o algo similar. No me pregunten por qué. Yo hacía otras cosas con las manos, por ejemplo, escribir, pero eso no eran "manualidades", ya ven.



Mi amigo Rafael piensa que el que hizo el muñeco de la "piñata" de la calle Ferraz, también hacía bien las manualidades. Ya sabemos que el PSOE se quiere declarar vulnerable, para que así sea un delito darle palos a un muñeco en la calle Ferraz, porque el muñeco podría ser el Presidente del Gobierno. En el Senado, nos dimos cuenta que sí, que efectivamente era lo más parecido a un muñeco y que los de Junts le dieron palos durante horas, hasta que "la piñata" se rompió y empezaron a caer "regalos", más de los que esperaban, según vimos por los comentarios que llegaron después.



Otra protagonista de estos días ha sido "la Yoli", la Ministra de Trabajo, a la que le tumbaron su Decreto, principalmente los señores de PODEMOS. Nada más lejos de lo que ella esperaba hace unos meses. Yolanda Díaz ha firmado, en una reunión con Sindicatos y Patronal, la subida del S.M.I. y habla de un acuerdo social, aunque no ha habido acuerdo, ya que la patronal no ha aceptado, pero ella lo ha firmado igual, con los sindicados y ha tenido la poca vergüenza de salir a decir que es fruto del diálogo social, excluyendo a los empresarios del mismo.



Total que aquella mayoría progresista no es tal, hace aguas por todas partes y cada vez que nos encontremos en una situación de aprobación de Decretos, de Leyes o de similares, viviremos la incertidumbre de estos días que ya hizo que algún socialista dijera aquello de "Así no podemos gobernar".



Como a Rafael y a mí nos gusta el fútbol, hablamos también de la Supercopa, porque se juega estos días en Arabia Saudí. Se la llevó allí el famoso "Rubiales". Rafael y yo nos reímos mucho, porque "Rubiales" era un amigo común que en su juventud tenía el pelo largo y rubio, nada más lejos de este "Rubiales" de la Federación, al que nunca le conocí el pelo. La Supercopa en Arabia le da millones de euros a la Federación de Fútbol, cuando vivirla en España le daba millones de euros a los negocios de las ciudades en las que se celebraba, pero eso le da igual a la Federación, no le importan los comercios, los restaurantes y los hoteles españoles, le importan ellos.



Bueno yo me despido de mi amigo Rafael, los dos hacemos un recuento de los propósitos del 2024, serán muchos y buenos, lo que creo es que no conseguiremos que se cumplan todos, la vida es así, no es un camino de rosas, pero eso no nos desanima, al contrario, encontramos motivación en estos retos.



El frío de estos días me lleva a planificar unas "fabes", preparadas al estilo asturiano. Es una comida de cuchara de innegable intensidad en el sabor, que nos traslada a esos paisajes verdes del Norte. Acompañaremos este magnífico plato con un Arbui Crianza, hecho con monastrell, un vino de nuestra tierra que nos encanta disfrutar.



Hagan ustedes de cada reunión con la familia y amigos, una pequeña extensión de la Navidad, verán que bonito les va quedando el año.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra