Bebido, conduciendo un patinete y con anfetamina: "No sé por qué me paráis"

Detenido en Elche un hombre ebrio que circulaba con un patinete tras agredir al agente que le hizo la prueba

La Policía Local de Elche detiene a un hombre de 40 años que conducía un patín eléctrico en estado de embriaguez y que presuntamente agredió a un agente, después de que los efectivos le realizaran una prueba de alcoholemia.

Una dotación policial vio a un hombre, el pasado mes de septiembre, que conducía un patinete mientras se tambaleaba, ya que presuntamente estaba en situación de embriaguez. Los agentes le dieron el alto y comprobaron que el varón desprendía un "fuerte olor a alcohol", por lo que procedieron a su identificación. En este momento, el sujeto supuestamente comenzó a mostrarse "rebelde y nervioso" y evitó colaborar con los policías.

No sé por qué me habéis parado, en vez de hacer otras cosas más importantes, no paráis de tocarme los huevos y no valéis para nada

Durante su registro superficial, los efectivos le encontraron en el interior del calcetín del pie izquierdo un trozo de plástico con una sustancia de color blanco, al parecer anfetamina, que le fue intervenida. También le realizaron una prueba de alcoholemia, que dio un resultado de 0,94mg en aire espirado, tras ello, comenzó a increpar a los agentes: "No sé por qué me habéis parado, en vez de hacer otras cosas más importantes; no paráis de tocarme los huevos y no valéis para nada".

Uno de los policías le indicó que dejase de gritar y en ese momento el hombre presuntamente respondió con un empujón, lo que provocó el tropiezo del agente contra un vehículo estacionado. Por estos hechos, el varón de 40 años fue detenido y trasladado a dependencias policiales.