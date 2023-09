La verdad sobre la "censura" a Smoking Souls: Campaña gratis a costa de mentir

Solicitan una actuación en un Ayuntamiento, acusan de cancelación por ideología y después desaparecen sin aportar las pruebas requeridas: Así logra un pequeño grupo saltar a la fama

La banda valenciana que acusó al Ayuntamiento de Elche de cancelar su actuación por ideología ha sido emplazada a aportar pruebas. Tras protagonizar un episodio mediático el pasado mes de julio que le proporcionó gran popularidad, el grupo musical Smoking Souls guarda silencio. Desde el consistorio ilicitano ya se han iniciado acciones legales.

El pasado 24 de julio el grupo de música en lengua valenciana denunció en redes sociales haber sido censurado por el Ayuntamiento de Elche. El caso de una presunta cancelación de forma injustificada por parte del gobierno de PP y Vox se extendió a primer plano de todo el panorama mediático nacional. Desde entonces la banda ha conseguido acaparar titulares e incluso ser tema de debate en las tertulias de televisión, sobre todo impulsadas por el alegato sin contrastar del ministro de Cultura, Miquel Iceta, o Joan Baldoví, quienes aprovecharon la situación para obtener rédito político. El diputado de Compromís denunció, en el programa Todo Es Mentira de Risto Mejido, lo que en su opinión era "un nuevo caso de censura".

Los miembros de Smoking Souls aseguran que el 22 de mayo recibieron la confirmación por parte de un agente de zona sobre su contratación para actuar en Les Nits de L’Hort de Baix d’Elx el día 9 de agosto. El grupo sostiene que "el cambio de color político en la corporación municipal de Elche resultado de las elecciones el 18 de mayo ha afectado al concierto que teníamos confirmado para la programación del 2023". Se basan en que en esa feria de conciertos de agosto siempre se ha dado representación a la música en valenciano. Unos hechos que desde el consistorio tachan de "bulo" y de "hechos inveraces".

El Ayuntamiento de Elche mediante su representación jurídica les ha remitido un comunicado en el que se les traslada que al consistorio "no le consta haber suscrito nunca un contrato siendo evidente que no puede cancelarse lo que no existe". Algo que ya denunció la portavoz del Gobierno Municipal, Inma Mora. El Ayuntamiento anunció medidas legales para mantener su imagen pulcra.

Ahora el consistorio da un paso más y se dirige a la banda valencianista aportando como prueba un informe del técnico superior de Fiestas del Ayuntamiento de Elche al que ha tenido acceso ESdiario y desde el cual se puede constatar que no existe tal contrato. Además aclaran que "un correo electrónico, un presupuesto o una factura no equivalen en modo alguno a un contrato con una administración pública". El escrito del abogado Enrique Martín denuncia que las publicaciones de Smokings Souls sobre la presunta censura "dañan el prestigio y reputación del Ayuntamiento de Elche".

Los bulos "erosionan" la democracia

Ante esta situación que el Ayuntamiento califica de "difamación", el consistorio ha emplazado al grupo musical a presentarles pruebas de la supuesta contratación o, en su defecto, a emitir un comunicado rectificando las acusaciones iniciales. Una petición que el grupo ha ignorado pese a las advertencias de posibles consecuencias legales. Ni ha respondido al Ayuntamiento, ni ha vuelto a publicar nada más sobre el tema.

En el escrito del abogado Martín se destaca que el derecho a la información es uno de los pilares sobre el que se sustenta el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Pero "los bulos y la desinformación representan desde hace tiempo una amenaza global para la libertad y para la democracia".

ESdiario se ha puesto en contacto con dos de los representantes de Smoking Souls. Preguntados por esta cuestión han trasladado el asunto a los miembros del grupo que han preferido guardar silencio, dado que transcurrido tres días no se ha recibido respuesta alguna. Y es que tras conseguir una campaña publicitaria a nivel nacional de gran impacto, la banda valenciana ha echado una bomba de humo.