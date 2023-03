Seat vuelve a ganar dinero velando por el empleo en Martorell

El fabricante español de automóviles, junto con Cupra, ha conseguido en 2022 la 2ª mayor facturación de su historia y ha dejado 68 millones de beneficio en las arcas del Grupo Volkswagen.

Los números negros vuelven a lucir con fuerza en la cuenta de resultados de SEAT y debemos estar orgullosos de ello. El único fabricante español de coches cerró 2022 con un beneficio después de impuestos de 68 millones de euros gracias al impulso de Cupra, lo que supone un incremento de 324 millones más que el año anterior, cuando obtuvo unas pérdidas de hasta 256 millones debido a la crisis de semiconductores.

El fenomenal escenario de Casa Seat en Barcelona ha sido el escenario en el que el CEO de la empresa, Wayne Griffiths, y el vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT, David Powels, han comunicado estas cifras, donde además destacan que la compañía ha alcanzado un volumen de negocio de 10.500 millones, con un crecimiento del 14%, alcanzando la segunda cifra más alta de su historia y con una mejora del margen operativo de 5,7 puntos porcentuales.

Griffiths, ha asegurado que por encima de todo la prioridad de la compañía es mantener el empleo en las plantas de Martorell y Barcelona y no tener que reducir de nuevo la plantilla. "Fue una decisión estratégica al hacer la provisión del año pasado para la reestructuración de la empresa", ha explicado, fruto además de la crisis de los semiconductores y la escasez de materias primas.

El CEO de Seat ha añadido que, no obstante, existe una incertidumbre no solo relativa a la crisis de los semiconductores, sino también relacionada con otros aspectos que no ha especificado y ha avanzado: "Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un mundo incierto".

Ha asegurado que la compañía trabajará para seguir siendo flexible y aprovechar todos los instrumentos que tenga a su alcance, y ha reiterado que el objetivo es continuar "explotando todo el potencial de producción" que tiene Seat en Martorell.

Griffiths ha destacado la labor de los trabajadores y les ha destinado a ellos la única frase en español de la rueda de prensa: "Gracias a todos por vuestro esfuerzo, compromiso y flexibilidad. No podríamos haber llegado hasta aquí sin vosotros. Juntos estamos dando forma a un futuro eléctrico y vosotros sois la clave y el motor de nuestra empresa".