Ester Muñoz destroza a Intxaurrondo: "No sé si te han pasado un argumentario"

La diputada del Partido Popular no ha dudado en poner en su sitio a la periodista de TVE, que de nuevo, a través de sus preguntas, ha dejado bien al descubierto quien le paga el sueldo.

La carta de Pedro Sánchez a última hora de la tarde de este miércoles ha provocado todo un terremoto en el escenario político y mediático de nuestro país. Al día siguiente las reacciones se suceden y una de ellas ha sido la de Ester Muñoz, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, protagonista también el miércoles antes del comunicado del presidente por ejercer de portavoz de los populares en sus duras acusaciones contra el máximo dirigente socialista y su esposa.

La diputada popular ha pasado por La Mañana de La 1, de Silvia Intxaurrondo, para analizar el anuncio de Pedro Sánchez y dar su punto de vista. Desde Génova tienen claro que forma parte de una estrategia y que el presidente del Gobierno está lejos de dimitir. En esas, la presentadora de TVE le preguntaba sobre las declaraciones de Muñoz en el Congreso en las que, según la periodista, la diputada acusó al suegro y al hermano de Sánchez y con qué pruebas lo hacía. Todo ello con un tono condescendiente y evidentemente sabiendo que la pregunta iba en un tono crítico. Ha sido entonces cuando ha llegado el “zasca” de Ester Muñoz.

"No sé si vio ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario"



Brutal ZASCA de @EsterMunoz85 a la mascota de Pedro Sánchez.pic.twitter.com/y7fC5TuyGO — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) April 25, 2024

"No sé si vio ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario, pero no acusé a nadie de nada y desde luego de ningún delito. Por lo tanto no hay ninguna denuncia que presentar”, se ha defendido la popular ante, precisamente, las acusaciones de Intxaurrondo. Después, ha aclarado la intención de su discurso y lo que quieren desde el PP: “Lo que decía ayer en el Congreso es que era urgente y necesario que el presidente del Gobierno diese una rueda de prensa después de más de un mes y medio sin dar explicaciones sobre todos los escándalos que le rodean”.