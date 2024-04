La lección de dignidad de Rajoy a Sánchez y al ‘agitador social’ Zapatero

“Jamás me he llevado un problema de casa al trabajo”, fue una de las frases del ex presidente del PP que se hace ahora viral, mientras el socialista llama “a salir a la calle”

Los ex presidentes del Gobierno también han salido también con motivo de la reflexión que Pedro Sánchez ha abierto para decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo después de que un juez abriera diligencias de investigación a su mujer, Begoña Gómez. Y la actitud no puede ser más dispar: desde no juntar lo político con lo familiar de Mariano Rajoy a la búsqueda de la agitación social que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero.

“Jamás me he llevado un problema de casa al trabajo”, subrayaba Mariano Rajoy en su discurso de despedida de la presidencia del PP en el año 2018, unas palabras que ahora muchos han rescatado para contrastar con la actitud de Pedro Sánchez que mezcla lo sentimental con lo político. El propio Rajoy reconocía que ha tenido que perderse muchos eventos familiares y que “su familia ha sufrido las incomodidades y los sinsabores de la política”, alabando la “discreción y cariño” de su mujer, Viri. Justo lo contrario que el papel protagonista de Begoña Gómez.

“Jamás me he llevado un problema de casa al trabajo”



Y mientras Rajoy y su mujer dan una lección de discreción, el también ex presidente Zapatero ha tirado más leña al fuego. Como es habitual en el último año del sanchismo, han vuelto a sacar a Zapatero como principal abanderado de Pedro Sánchez y como el portavoz de lo que debe hacer el PSOE.

Ante los micrófonos de la cadena SER, Zapatero llamaba a los militantes del PSOE a que “se movilicen” en defensa de Pedro Sánchez, algo que muchos han interpretado como una indirecta a salir a la calle a manifestarse. "Desde aquí hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia, y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarlo, arroparlo”, ha hecho de plañidera Zapatero.