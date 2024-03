Telefónica se pone como objetivo "recuperar el liderazgo"

José María Álvarez-Pallete ha reclamado en la conmemoración del centenario de la compañía en Bruselas recuperar el liderazgo europeo que tantos ciudadanos necesitan. Ello conlleva desregular

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado este lunes en Bruselas un "uso responsable de los recursos compartidos" para que "todos los actores asuman su parte de responsabilidad" y ha pedido un proceso de "desregulación" del sector de las telecomunicaciones que le permita "competir con el mismo servicio, las mismas reglas y obligaciones" que sus rivales.

"Es hora de superar la clara asimetría de Europa con respecto a otras regiones antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que movernos rápido y prepararnos para afrontar el futuro con confianza. Millones de empresas y ciudadanos europeos dependen de nosotros. Necesitan más de nosotros", ha incidido en su intervención durante el acto conmemorativo del centenario de la compañía en la capital belga.

El evento ha contado con la presencia del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño; el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario para la protección del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas; o la triple campeona del mundo de ciclismo, Annemiek van Vleuten, deportista, entre otras personalidades.

A menos de tres meses de la celebración de las elecciones europeas, Álvarez-Pallete ha incidido en que "los ciudadanos europeos decidirán pronto la configuración del futuro Parlamento Europeo", ante lo que ha defendido que "es legítimo y necesario recuperar el liderazgo europeo".

El presidente de Telefónica ha recalcado que hoy en día "seis actores consumen hoy más del 50% de la capacidad de las telecomunicaciones", por lo que considera necesario que "todos los agentes asuman su parte de responsabilidad".

"En Telefónica estábamos regulados porque éramos un monopolio incumbente en cobre. Ya no somos un monopolio, ya no somos incumbentes, y la nuestra ya no es una red de cobre. Es hora de desregular. Déjennos competir. Mismo servicio, mismas reglas, misma obligación", ha aseverado.

Álvarez-Pallete ha reiterado que Europa, "que siempre ha sido la cuna de los valores", no puede ahora permitirse "quedarse rezagada" ante el nuevo contexto global. En este sentido, ha abogado por "hacer avanzar a Europa en Inteligencia Artificial, seguridad y defensa, con las comunicaciones como columna vertebral".

"Europa necesita un sector de las telecomunicaciones robusto y sostenible. Necesitamos que las instituciones europeas lo permitan. Necesitamos una definición adecuada de los mercados relevantes y de la escala en el mercado. Necesitamos un nuevo enfoque de la regulación", ha remachado.

Por su lado, Calviño ha defendido que la transición digital "debe ser inclusiva, sostenible y justa", al tiempo que ha pedido "garantizar que estas inversiones sean compatibles con los valores" de la UE.

"Desde este punto de vista, estamos construyendo un marco legal incluyendo la IA que garantice que los ciudadanos y los datos estén protegidos y puedan tener confianza en esta revolución tecnológica que marcará nuestro futuro", ha explicado, antes de apuntar que "todo depende de lo que se haga hoy", por lo que ha animado asegurar que se le da la forma "adecuada para el futuro".