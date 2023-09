Banco Santander retrasa la recompra de un bono 'CoCo' de 1.000 millones de euros

La razón detrás de esta decisión se atribuye al alto costo actual de emisión de los 'CoCos', generado por la venta de Credit Suisse a UBS, cuyos rendimientos se sitúan por encima del 10%.

El Banco Santander ha anunciado su decisión de aplazar la recompra de un bono convertible contingente ('CoCo') por un valor de 1.000 millones de euros. La primera ventana opcional de amortización estaba programada para el 29 de septiembre. Según fuentes del mercado informadas a Europa Press, el banco ha optado por posponer esta operación hasta que se presenten condiciones económicas más favorables.



Los 'CoCos', o bonos contingentes convertibles, representan un instrumento financiero emitido por las entidades bancarias. Estos bonos tienen la particularidad de ser perpetuos y se consideran parte del capital adicional de nivel 1 de los bancos, también conocidos como emisiones AT1.



En el caso de los 'CoCos', existe una ventana opcional de liquidez, que se abre de manera periódica. En este escenario, el Banco Santander ha decidido no ejercer la opción de recompra en el momento previsto, buscando esperar hasta que las condiciones económicas sean más favorables para realizar esta operación. Desde la entidad bancaria se ha señalado que la recompra se llevará a cabo cuando sea viable desde un punto de vista económico.



La razón detrás de esta decisión se atribuye al alto costo actual de emisión de los 'CoCos', cuyos rendimientos se sitúan por encima del 10%. Esta situación es consecuencia de la venta de Credit Suisse a UBS, un evento que modificó la jerarquía en la absorción de pérdidas entre los bonistas de AT1 y los accionistas.





Particularmente en el caso de Credit Suisse, los titulares de 'CoCos' fueron los primeros en experimentar pérdidas en el valor de sus bonos en comparación con los accionistas, que mantuvieron un cierto valor en sus acciones. En consecuencia, si el Banco Santander procediera a la recompra de esta emisión de 'CoCos' con un cupón del 5,25% en el momento actual, tendría que emitir nuevos bonos con un mayor rendimiento para reemplazarlos.



A pesar de esta decisión, los analistas citados por Bloomberg sugieren que la determinación del Banco Santander no tendrá un impacto significativo en el mercado de 'CoCos', ya que las entidades bancarias en general han estado cumpliendo con sus obligaciones de devolución de estos bonos.



Este no es el primer episodio de postergación de recompra de 'CoCos' por parte de Santander. En 2019, la entidad bancaria ya había tomado una medida similar al aplazar la amortización de un 'CoCo' de 1.500 millones de euros emitido en 2014. En aquel momento, la recompra no era viable económicamente y resultaba más costoso que continuar pagando intereses a los tenedores del bono. Sin embargo, en 2020, finalmente optó por recomprar el bono.



El Banco Santander, al igual que otros actores financieros, enfrenta el desafío de tomar decisiones estratégicas en un contexto económico en constante cambio. La postergación de la recompra de 'CoCos' resalta la importancia de evaluar cuidadosamente las condiciones del mercado y los factores económicos antes de realizar transacciones financieras de esta naturaleza.