Ganadores de los People's Choice Awards 2024

Los premios People's Choice Awards, han destacado a figuras del espectáculo desde su inicio en 1975. Comenzaron basándose en encuestas Gallup hasta el actual proceso de votación en línea.

La velada más destacada en el ámbito de la cultura pop en Estados Unidos tuvo lugar con el inicio de los People's Choice Awards 2024 el 18 de febrero, donde se rindió homenaje a los más destacados logros del año en televisión, cine, música y más.

Con Simu Liu, como anfitrión de la ceremonia de este año, numerosos artistas queridos de Hollywood desfilaron por la alfombra roja y tuvieron el honor de recibir uno de los codiciados trofeos PCA.

Entre los nominados más destacados de la noche se encontraban figuras de renombre como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Michael B. Jordan, Beyoncé, Jenna Ortega y Miley Cyrus. Para conocer la lista completa de nominados, le invitamos a consultar aquí.

Concebidos por Bob Stivers, el primer programa reconoció a The Sting, Barbra Streisand y John Wayne como los favoritos de 1974. En 1982 Stivers cedió los derechos a Procter & Gamble Productions, marcando una fase en la que CBS transmitía la ceremonia, con publicidad exclusiva de P&G. Los más premiados hasta el momento son Ellen DeGeneres y Taylor Swift lideran con 20 premios cada una.

PELÍCULA DEL AÑO:

PELÍCULA DE ACCIÓN DEL AÑO:

PELÍCULA DE COMEDIA DEL AÑO:

PELÍCULA DRAMA DEL AÑO:

Leave the World Behind

Killers of the Flower Moon

Five Nights at Freddy's

ESTRELLA DE CINE MASCULINA DEL AÑO:

ESTRELLA FEMENINA DE CINE DE 2023:

Julia Roberts, Leave the World Behind

ESTRELLA DE PELÍCULA DE ACCIÓN DEL AÑO:

ESTRELLA DE PELÍCULA DE COMEDIA DEL AÑO:

ESTRELLA DE PELÍCULA DRAMA DEL AÑO:

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Julia Roberts, Leave the World Behind

ESPECTÁCULO DEL AÑO:

Ganador: The Last of Us

ESPECTÁCULO DE COMEDIA DEL AÑO:

ESPECTÁCULO DE DRAMA DEL AÑO:

Ganador: The Last of Us

ESPECTÁCULO DE CIENCIA FICCIÓN/FANTASÍA DEL AÑO:

REALITY SHOW DEL AÑO:

ESPECTÁCULO DE COMPETENCIA DEL AÑO:

ESPECTÁCULO BINGEWORTHY DEL AÑO:

ESTRELLA MASCULINA DE TV DEL AÑO:

Chase Stokes, Outer Banks

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Samuel L. Jackson, Secret Invasion

Steve Martin, Only Murders in the Edificio

Tom Hiddleston, Loki