Quién es Arturo Valls, actor, presentador e invitado de 'El Hormiguero'

Arturo se convirtió en un rostro conocido gracias a su participación en programas como "Caiga quien caiga", "7 vidas" y "Ahora Caigo",(2011-2021), un concurso que le dio mucha popularidad.

Hay gente que cae bien haga lo que haga. Puede ser por su cara, su sonrisa o quizás loa gestos. No sabemos la razón, pero al verlos te transmiten simpatía , ese es el caso de Arturo Valls.

La carrera de Arturo Valls se caracteriza por su constante búsqueda de nuevos desafíos, como lo demuestra su participación en "True Story España" y "That's My Jam España", explorando nuevos formatos y expandiendo su rol más allá de la presentación tradicional. Estará hoy 17 de abril en el plato de 'El Hormiguero' .

Arturo Valls: un actor y presentador polifacético

Arturo Valls, actor, presentador y, ha dejado huella en el panorama del entretenimiento español. Su trayectoria, marcada por una pasión innata por las artes escénicas y un talento versátil , ha sido un recorrido emocionante desde sus primeros pasos hasta su consolidación como una figura destacada en la televisión española.

Los inicios de una pasión (1972-2001)

Nacido el 24 de marzo de 1972 en Castellón de la Plana, desde temprana edad, Arturo Valls mostró un profundo interés por el mundo del espectáculo. Sus primeros años estuvieron impregnados de experiencias teatrales locales, donde comenzó a forjar su camino en el arte de la actuación.

Tras completar su formación académica, decidió dar un paso audaz hacia Madrid, la capital del entretenimiento en España, en busca de nuevas oportunidades para desarrollar su talento.

Arturo trabajó en 'La Luna de Valencia' un programa de la televisión local Valencia Te Ve a finales de los 90 y principios de los 2000, En este programa coincidió con la también presentadora Carmen Alcaide .

En 1996, hizo su primera aparición en la televisión a nivel nacional, desempeñándose como reportero en la fase inicial de "Caiga quien caiga" , bajo la conducción de El Gran Wyoming . Tras la conclusión del programa en 2002, Arturo Valls fue reclutado por la FORTA, donde trabajó la presentación del programa "X cuánto?".

Los primeros logros en la Televisión (2002-2010)

El año 2002 marcó el inicio de su incursión en la televisión, donde comenzó a ganar reconocimiento por su participación en programas como "Splunge" y "7 vidas ". Su habilidad para la comedia y su carisma frente a las cámaras rápidamente llamaron la atención de los espectadores.

Estas primeras experiencias le abrieron las puertas a nuevos proyectos y le permitieron establecerse como un rostro conocido en la televisión española.

Del 2002 al 2004, Arturo Valls fue Jesús Quesada en Camera Café , una serie que contaba los momentos del café en una oficina con situaciones cotidianas enfocadas desde el humor. La serie engancho a millones de españoles.

En 2008, Arturo Valls alcanzó un hito significativo al convertirse en presentador del programa "Ahora Caigo" , un emocionante concurso de preguntas y respuestas que rápidamente se convirtió en un fenómeno de audiencia.

Su estilo único y su capacidad para conectarse con los concursantes lo convirtió en uno de los presentadores más queridos del país. "Ahora Caigo" se convirtió en un éxito instantáneo y ganó un lugar destacado en la programación televisiva diaria.

Consolidación en televisión y salto al cine(2011-2020)

Durante la década de 2010, Arturo Valls continuó consolidándose como una figura destacada en el entretenimiento español . Triunfó en el programa "Ahora Caigo", que comenzó en el 2011, (y duraría nada menos que 10 años).

Además Arturo, también participó en una amplia variedad de programas y proyectos, demostrando su versatilidad como presentador y actor.

En 2015, dio un salto a la gran pantalla al unirse al elenco de "¡Ahora o nunca!" , una comedia cinematográfica que le permitió mostrar su talento actoral en un nuevo medio. Su interpretación recibió elogios por parte de la crítica y demostró su capacidad para combinar humor y emotividad en su actuación.

Arturo Valls desde entonces ha participado en películas como " El corazón del guerrero" y "Torrente 2: Misión en Marbella".

Sin embargo, fue su participación como invitado ocasional en el programa "El Hormiguero" lo que lo llevó aún más lejos en su carrera. Sus intervenciones llenas de humor y espontaneidad lo convirtieron en uno de los invitados más populares del programa, y ​​su presencia se convirtió en un evento que los espectadores esperaban con entusiasmo.

El éxito Continúa (2021-Presente)

Arturo Valls sigue siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento español. Aunque su participación en "Ahora Caigo" llegó a su fin, sin embargó, su legado perdura a través de los años de risas y entretenimiento que brindó a la audiencia.

Además de su trabajo en televisión, continúa explorando nuevos proyectos en el teatro y el cine, demostrando que su pasión por el arte sigue siendo tan fuerte como siempre . Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios en la industria del entretenimiento es un testimonio de su talento y dedicación.

2022: Inicio con "True Story España"

En el año 2022, Arturo Valls se embarcó en un nuevo proyecto con Amazon Prime Video, marcando un hito significativo en su carrera como presentador y productor. Se trató del programa "True Story España", donde junto a Ana Morgad e, exploraron un formato original de comedia.

El programa consistió en seis episodios de treinta minutos cada uno , donde se fusionan géneros como la entrevista, el humor y la recreación cinematográfica, una combinación que Sebastián Moguilevsky, Director General de Warner Bros. ITVP España y Portugal, describió como un desafío exigente pero apasionante.

Este proyecto no solo destacó por su innovación en contenidos sino también por su capacidad de entretenimiento , situando a Valls en una posición destacada dentro de la producción televisiva española.

2023: Expansión en el entretenimiento con "That's My Jam España"

El año 2023 fue testigo de la diversificación en los roles de Arturo Valls, al presentar "That's My Jam España" en Movistar Plus +. Adaptado del formato original americano conducido por Jimmy Fallon.

Este programa musical reúne a diversas celebridades en competencias llenas de desafíos y entretenimiento musical. La adaptación española se convirtió en la sexta versión internacional del formato , con producciones similares en otros países como Reino Unido, Francia e Italia.

El programa, producido en colaboración con Lacoproductora y Pólvora Films junto a Universal Television Alternative Studios, logró consolidar la presencia de Movistar Plus+ en el ámbito del entretenimiento de calidad, fortaleciendo su oferta de programas de alto calibre y disfrute asegurado.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y la calidad del formato, "That 's My Jam España" no logró los resultados esperados y fue cancelado.

2024: Nuevos Desafíos con "El 1%"

Arturo Valls no dejó que los contratiempos mermaran su carrera, y en 2024 celebró la presentación de un innovador concurso en Antena 3 titulado "El 1%" .

Este nuevo formato, adaptado de una versión inglesa de BBC Studios, propone un desafío intelectual donde los concursantes deben responder preguntas que solo el 1% de la población podría acertar correctamente . La dinámica del juego aumenta en dificultad progresivamente, comenzando con preguntas accesibles para todos y escalando hacia interrogantes cada vez más complejas.

"El 1%" se perfila como una refrescante apuesta al panorama televisivo español, ofreciendo un formato que combina igualdad de oportunidades, rigor intelectual y tensión creciente, elementos que prometen captar la atención del público y solidificar aún más la reputación de Valls como un presentador. . . . . versátil y carismático.

Vida personal

Arturo está casado con Patricia María Santiveri y tiene un hijo llamado Martín, que nació en 2009. Sobre sus inicios con la que hoy es su mujer, fueron hace una década y media.

En alguna aparición televisiva, el humorista ha hablado de cómo se conocieron: todo surgió a raíz de un pequeño desencuentro en una tienda de perfumes con una dependiente. El presentador quiso disculparse con ella, y la acompañó hasta el coche, allí se encontró con la hermana de esta empleada, Patricia. Surgió el amor y, con el tiempo, en 2009, la pareja decidió casarse.

Martín cumplirá 15 años este verano. Como ocurre con su mujer, el niño ha hecho aparentemente fugaces en las redes sociales de su padre.

En publicaciones en las que los seguidores del actor han podido comprobar que el niño tiene un bonito pelo rubio, heredado de su madre. Con su padre comparte el amor por el deporte, como el fútbol. De hecho, según Arturo Valls, su hijo Martín no quiere seguir sus pasos y apunta maneras para ser periodista deportivo.

En resumen, Arturo Valls ha demostrado ser un pilar fundamental en la televisión española, adaptándose y evolucionando constantemente para ofrecer al público entretenimiento de calidad. Su trayectoria refleja su capacidad para navegar por los cambios en la industria y su habilidad para reinventarse frente a nuevos desafíos.

