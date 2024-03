Quién es Miley Cyrus, de chica Disney a estrella del pop rock

Elvis Presley ha sido la mayor inspiración musical para Miley Cyrus, lo confesó en un programa de radio Zach Sang Show en 2017.

En un momento crucial de su carrera, Miley Cyrus, la brillante estrella de "Hannah Montana", se aventuró en el mundo de YouTube con tan solo 16 años. En el año 2008, junto a su íntima amiga Mandy Jiroux, dio vida a un canal de YouTube para su propia serie web, titulada "The Miley and Mandy Show".

Durante aproximadamente dos años, este canal fue el epicentro de una comunidad ferviente de seguidores que anhelaban conocer más de cerca a la joven estrella.

En estos videos, Miley y Mandy no solo respondían preguntas candentes de sus admiradores, sino que también abrían las puertas a invitados famosos, como los talentosos Chris y Kyle Massey. Además, ofrecían a sus seguidores una mirada íntima y reveladora de lo que significaba ser una estrella del canal Disney detrás de las cámaras.

Miley Cyrus: un viaje desde los orígenes hasta el estrellato

El 23 de noviembre de 1992, nació Destiny Hope Cyrus en Franklin, Tennessee. Desde pequeña, demostró un talento innato y una determinación excepcional.

Criada en una familia donde la música era parte de su día a día, Miley, como cariñosamente se le llamaba, heredó el amor por el arte de sus padres, el famoso cantante de country Billy Ray Cyrus y su madre Leticia "Tish" Jean Cyrus. Desde temprana edad, Miley mostró un interés sobresaliente por la actuación y la música.

Durante su infancia, Miley tomó clases de canto y actuación mientras la familia residía temporalmente en Toronto, Canadá. Fue durante este tiempo cuando comenzó a labrar su camino en la industria del entretenimiento, participando en proyectos como la serie "Doc" y la película "Big Fish" de Tim Burton. Estos primeros pasos marcaron el inicio de su viaje hacia el estrellato.

Trayectoria de Miley Cyrus

Desde su temprana incursión en el mundo del espectáculo hasta su transformación audaz y controvertida, la trayectoria de Miley Cyrus ha sido un viaje de altibajos, éxitos y desafíos.

Su ascenso desde una estrella adolescente de Disney hasta convertirse en una figura influyente en la cultura pop contemporánea ha sido marcado por su determinación inquebrantable y su talento innegable

A lo largo de los años, ha demostrado una capacidad excepcional para reinventarse y desafiar las normas establecidas en la industria del entretenimiento, la música, la actuación y la moda.

Surgimiento como ídolo adolescente (2006-2009)

En el año 2006, a la edad de trece años, Miley Cyrus dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo al audicionar para la serie de televisión de Disney Channel, Hannah Montana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hannah Montana (@hannahmontanastagram)

A pesar de enfrentar inicialmente críticas por su edad, su talento tanto en el canto como en la actuación la llevaron a conseguir el papel principal. El estreno de la serie en marzo de 2006 marcó un hito, convirtiéndose en el programa de Disney Channel con mayor audiencia hasta la fecha.

Consolidación musical y éxito en la pantalla grande

El éxito de Hannah Montana fue acompañado por la incursión de Cyrus en la música. En septiembre de 2006, se unió a las Cheetah Girls en una gira donde interpretó canciones de la serie.

El lanzamiento de la banda sonora en octubre del mismo año marcó el inicio de su carrera musical, alcanzando el primer puesto en la lista Billboard 200 en Estados Unidos. Cyrus consolidó su posición con su álbum debut en solitario, "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus" en 2007, seguido de sencillos exitosos como "See You Again" y "Ready, Set, Don't Go".

Controversias y crecimiento personal

Sin embargo, este período estuvo marcado por controversias, desde la filtración en línea de fotografías privadas hasta la polémica sesión de fotos para Vanity Fair en 2008. A pesar de enfrentar el escrutinio público y la prensa, Cyrus demostró ser resiliente frente a las críticas. Musicalmente, continuó su ascenso con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, "Breakout", en 2008, seguido de sencillos exitosos como "The Climb" y "Party in the USA".

La Transformación en los Años 2010-2012

Un Nuevo Rumbo: Can't Be Tamed y la Incursión Actoral (2010)

En 2010, Miley Cyrus buscó dejar atrás su imagen juvenil con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, "Can't Be Tamed", y su participación en la película "The Last Song", basada en la novela de Nicholas Sparks. Aunque enfrentó críticas, ambos proyectos marcaron un cambio en su carrera hacia un territorio más maduro y diverso.

Controversias y Decisiones (2010-2011)

El año 2010 estuvo marcado por controversias, incluyendo un video que mostraba a Cyrus fumando salvia. Sin embargo, logró mantenerse relevante en la industria, ubicándose en la lista Forbes Celebrity 100. Con el inicio de su gira mundial Gypsy Heart Tour en 2011, Cyrus dejó claro su deseo de buscar nuevas experiencias, alejándose de los focos de la controversia.

Cambios y Nuevos Proyectos (2011-2012)

En 2011, Cyrus continuó explorando diferentes facetas de su carrera, desde su participación en Saturday Night Live hasta su trabajo en un nuevo proyecto musical con los productores Rock Mafia. Este período también estuvo marcado por un cambio de imagen radical, con Cyrus optando por un corte de cabello corto y rubio que atrajo la atención de los medios.

Explorando Nuevas Avenidas Creativas (2012)

Durante el 2012, Cyrus sorprendió a sus seguidores con las Backyard Sessions, una serie de presentaciones en vivo de canciones clásicas. Además, continuó su trabajo en música y actuación, colaborando en la canción "Morning Sun" y haciendo una aparición en la serie de televisión Two and a Half Men.

Un Giro Audaz y controvertido (2013-2015)

Un Cambio de Rumbo Artístico

En 2013, Cyrus dio un giro audaz en su carrera al firmar con RCA Records y colaborar con destacados productores para su cuarto álbum de estudio, influenciado por el hip hop. Su sencillo "We Can't Stop" fue un éxito mundial, pero su actuación en los MTV Video Music Awards 2013 generó controversia por su naturaleza provocativa.

Un cambio de rumbo artístico

El lanzamiento de "Wrecking Ball" como segundo sencillo de su álbum "Bangerz" también causó revuelo, especialmente por su controvertido videoclip. A pesar de las críticas, la canción se convirtió en su primer número uno en Estados Unidos y vendió millones de copias.

En 2014, Cyrus continuó su ascenso con el lanzamiento de su exitoso álbum "Bangerz", protagonizó el documental "Miley: The Movement" y presentó el programa Saturday Night Live por segunda vez. A pesar de enfrentar desafíos personales durante su controvertido "Bangerz Tour", Cyrus demostró su dedicación al público al reanudar su gira después de recuperarse.

Un Giro Audaz y Controversial (2013-2015)

Un Cambio de Rumbo Artístico

En 2015, Cyrus desafió las expectativas al trabajar en dos álbumes simultáneamente, uno de los cuales lanzó de forma gratuita. Durante los MTV Video Music Awards 2015, se convirtió en la primera presentadora abiertamente pansexual del evento y anunció el lanzamiento gratuito de su quinto álbum de estudio, "Miley Cyrus & Her Dead Petz".

Miley Cyrus: 2016-2017: La voz y los más jóvenes ahora

En el año 2016, Miley Cyrus retomó su trabajo en el estudio tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio el año anterior. En marzo, se unió como asesora clave durante la décima temporada del famoso concurso de canto, The Voice.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, protagonizó "Crisis en seis escenas", una serie de televisión creada por Woody Allen para Amazon Studios, donde interpretó a una activista radical de los años 60.

Durante este tiempo, también hizo una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, interpretando una versión de "Baby, I'm In the Mood for You" de Bob Dylan. Además, prestó su voz en la película Guardianes de la Galaxia Vol. 2, lanzada en mayo de 2017.

El 11 de mayo de 2017, Cyrus lanzó "Malibu" como el sencillo principal de su sexto álbum.

La canción debutó en el Billboard Hot 100 y alcanzó el top 10 en su segunda semana. Poco después, en junio, lanzó "Inspired" después de su conmovedora interpretación en el concierto benéfico One Love Manchester.

Anunció que su sexto álbum se titularía Younger Now y se lanzaría en septiembre de 2017. La canción principal del álbum se lanzó como segundo sencillo el 18 de agosto y debutó en el Billboard Hot 100.

En agosto, Cyrus interpretó la canción en los MTV Video Music Awards 2017 y más tarde, en septiembre, ofreció una sesión en vivo para BBC Radio 1 Live Lounge, donde cautivó con sus versiones.

2018-2019: Ella ya viene y Black Mirror

Previo al lanzamiento de su sexto álbum en septiembre de 2017, Cyrus ya tenía en mente su séptimo álbum, trabajando con diversos productores. En noviembre de 2018, lanzó "Nothing Breaks Like a Heart" en colaboración con Mark Ronson, recibiendo una excelente recepción comercial, especialmente en Europa.

Durante los primeros meses de 2019, Cyrus se destacó por sus versiones de canciones, participando en diversos eventos musicales y homenajes, como el tributo a Dolly Parton y Chris Cornell, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus)

El 31 de mayo de 2019, Cyrus anunció su séptimo álbum, "She Is Miley Cyrus", compuesto por tres EP de seis canciones cada uno. El primero de ellos, "She Is Coming", debutó en el número cinco del Billboard 200 de EE. UU. y fue promocionado con una gira europea de verano que incluyó festivales de renombre.

Además, Cyrus incursionó en la actuación, protagonizando un episodio de la serie de ciencia ficción Black Mirror, donde interpretó a una estrella del pop ficticia. El episodio se estrenó en junio de 2019 y generó un gran impacto.

En el ámbito musical, Cyrus colaboró con Ariana Grande y Lana Del Rey en "Don't Call Me Angel", el sencillo principal de la banda sonora de "Los ángeles de Charlie", lanzado en septiembre de 2019. Además, en agosto de ese mismo año, Cyrus lanzó "Slide Away", su primera canción tras anunciar su separación de su entonces esposo, Liam Hemsworth. Esta canción reflejaba su ruptura y mostraba un nuevo rumbo en su música y vida personal.

Estos años marcaron una etapa de evolución y experimentación para Miley Cyrus, tanto en su carrera musical como en su incursión en la actuación, demostrando su versatilidad y talento en diversas áreas artísticas. Con cada proyecto, Cyrus continuó sorprendiendo a su público y consolidándose como una figura icónica en la industria del entretenimiento.

2020: El Renacer Musical con "Plastic Hearts"

En agosto de 2020, Miley Cyrus sorprendió al mundo con el lanzamiento de "Midnight Sky", el sencillo principal de su séptimo álbum de estudio. Este hit marcó el inicio de una nueva era para la cantante, reafirmando su talento y versatilidad musical.

Sin embargo, este período también estuvo marcado por cambios significativos en su vida personal, como su divorcio de Liam Hemsworth y el trágico incendio que devastó la casa que compartían en California durante el incendio de Woolsey.

La canción "Midnight Sky" no solo conquistó las listas de éxitos en Estados Unidos, alcanzando el puesto 14 en el Billboard Hot 100, sino que también se destacó internacionalmente, llegando al top cinco en el Reino Unido. Este éxito fue un presagio del brillante camino que le esperaba a Cyrus en los próximos años.

2020-2021: La Transformación y el Éxito de "Plastic Hearts"

En octubre de 2020, Cyrus anunció el lanzamiento de su álbum "Plastic Hearts", marcando un cambio significativo en su estilo musical hacia el rock y el glam rock. Este proyecto recibió elogios de la crítica y se posicionó en el número dos del Billboard 200, consolidando su lugar en la industria musical.

El álbum generó varios sencillos exitosos, incluyendo "Prisoner" junto a Dua Lipa y "Angels like You", que resonaron con el público tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Además, las colaboraciones con iconos del rock como Billy Idol y Joan Jett demostraron la madurez artística de Cyrus y su capacidad para reinventarse.

2021: Nuevos Horizontes y reconexión con el pasado

En febrero de 2021, Miley Cyrus dejó RCA y firmó con Columbia Records, abriendo nuevas oportunidades en su carrera.

Sin embargo, este año también fue un momento de reflexión y reconexión con su pasado, como lo demostró al escribir una carta abierta a su icónico personaje de Hannah Montana en el 15º aniversario del programa. Este gesto no solo honró sus raíces, sino que también avivó los rumores sobre una posible reactivación del programa que la lanzó a la fama.

2021-2022: Proyectos Innovadores y Reconocimientos

En mayo de 2021, Cyrus firmó un acuerdo general con NBCUniversal, lo que le permitió desarrollar proyectos para la compañía y protagonizar varios especiales. Uno de los proyectos destacados fue el concierto especial "Stand By You Pride", que reflejó su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y se convirtió en un hito importante en su carrera.

Además, Cyrus continuó explorando nuevos territorios musicales al colaborar en el álbum tributo a Metallica y ofrecer interpretaciones únicas de clásicos del rock. Su versatilidad vocal y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros fueron elogiadas por críticos y fanáticos por igual.

2022: El Éxito de "Attention Tour" y Nuevas Aventuras

En febrero de 2022, Cyrus inició su gira "Attention Tour" en apoyo a "Plastic Hearts", marcando su regreso triunfal a los escenarios después de una pausa debido a la pandemia. Esta gira, que abarcó América del Norte, del Sur y Central, fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y consolidó su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.

El lanzamiento de su tercer álbum en vivo, "Atención: Miley Vivir", en abril de 2022, fue otro hito en su carrera. Este álbum, que incluyó éxitos de su extenso repertorio y algunas sorpresas para sus fanáticos, demostró una vez más su capacidad para cautivar al público con su voz única y su energía en el escenario.

2023: El Año del Renacimiento Musical

En el transcurso del año 2023, Miley Cyrus emergió con una energía renovada en el ámbito musical. A finales de 2022, junto a su colaborador de antaño, Mike Will Made It, dejó entrever nuevas creaciones que verían la luz en el siguiente año.

La anticipación creció con una campaña promocional enigmática que despertó la curiosidad de sus seguidores alrededor del mundo. Bajo el lema "Año nuevo, Miley nueva", esta campaña se manifestó a través de carteles en diversas ciudades y cuentas regresivas en su página web.

El esperado anuncio del próximo sencillo principal, "Flores", se produjo durante la segunda edición de su fiesta de Nochevieja. Este sencillo, lanzado el 13 de enero de 2023, no solo fue recibido con entusiasmo, sino que también hizo historia al debutar en el número uno en varias listas de éxitos, incluyendo el Billboard Hot 100.

El Éxito Arrollador de "Flores"

"Flores" no solo se destacó por su debut en la cima de las listas de popularidad, sino que también se convirtió en un fenómeno global. Este sencillo, que encabezó las listas en 37 países y estableció récords de reproducciones en plataformas digitales como Spotify, consolidó a Miley Cyrus como una fuerza imparable en la industria musical.

Su reinado en la cima de las listas se prolongó durante semanas, marcando un hito en su carrera. Además, la canción recibió el reconocimiento de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica como la más vendida a nivel mundial en el año 2023.

"Endless Summer Vacation": Un Viaje Musical

El octavo álbum de estudio de Miley Cyrus, titulado "Endless Summer Vacation", vio la luz el 10 de marzo de 2023. Este proyecto, producido en colaboración con talentosos artistas como Kid Harpoon y Greg Kurstin, refleja la evolución artística de Cyrus.

Con un total de 14 canciones, el álbum es una oda a Los Ángeles y a la fortaleza encontrada a través del cuidado del bienestar físico y mental. Con colaboraciones destacadas, como las de Brandi Carlile y Sia, este álbum recibió elogios tanto de la crítica como del público. El lanzamiento de "Endless Summer Vacation" fue acompañado por un concierto documental especial, que se estrenó en Disney+, brindando a los espectadores una experiencia íntima con la música y la artista.

El año 2023 también estuvo marcado por el reconocimiento continuo hacia el talento de Miley Cyrus. Su participación en la segunda temporada de la serie animada "Human Resources" y su aparición en la película "Drive-Away Dolls" demostraron su versatilidad como artista. Además, su contribución al álbum tributo a Talking Heads resaltó su influencia duradera en la industria musical.

Miley Cyrus en los Premios Grammy - 2024

Destacada en la 66ª Edición de los Premios Grammy

En la edición número 66 de los prestigiosos premios Grammy, celebrada en febrero de 2024, Miley Cyrus fue objeto de reconocimiento al recibir seis nominaciones, entre las que se destacan categorías de gran relevancia como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por su trabajo titulado "Endless Summer Vacation".

En esta ceremonia, la destacada artista logró hacerse con dos premios de considerable importancia: Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, gracias a su aclamado sencillo "Flores", lo cual marcó su debut victorioso en tales categorías.

Incursión en el Cine y Otros Proyectos Musicales

En adición a este logro, durante el mismo mes, Cyrus desempeñó un breve papel en la comedia cinematográfica dirigida por Ethan Coen, "Drive-Away Dolls", donde asumió el rol de Tiffany Plastercaster, personaje inspirado en la figura de Cynthia Plaster Caster.

El año 2024 también presenció el lanzamiento del primer proyecto musical de Cyrus en este período, el cual consistió en su participación en la canción "Doctor (Work It Out)" de Pharrell Williams. Esta colaboración, originalmente parte del cuarto álbum de Cyrus, "Bangerz" (2013), fue revisada y reelaborada antes de su distribución el 1 de marzo de 2024.

Tributo a Talking Heads y Reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer

Asimismo, Cyrus figura entre un selecto grupo de 16 artistas que rendirán homenaje a la icónica banda Talking Heads en el álbum tributo titulado "Everyone's Getting Involved: A Tribute to Stop Making Sense" (2024).

Por último, en marzo de 2024, con motivo de la conmemoración del 65 aniversario del Día Internacional de la Mujer, Miley Cyrus fue una de las figuras célebres cuya imagen fue recreada en forma de muñeca Bratz, como parte de los eventos conmemorativos de esta significativa fecha.

Un brillante futuro por delante

Mientras el mundo sigue siendo cautivado por su talento y carisma, Miley Cyrus continúa dejando una huella en la industria musical. Su capacidad para reinventarse y sorprender a su audiencia garantiza que su legado perdure en el tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus)

Más allá de los reconocimientos y los récords, es su pasión por la música y su autenticidad lo que la convierte en un ícono para las generaciones futuras. Con cada paso que da, Miley Cyrus sigue escribiendo su historia, una historia de determinación, creatividad y éxito sin límites.



En resumen, a lo largo de estos años, Miley Cyrus ha demostrado su capacidad para reinventarse y desafiar las normas establecidas en la industria del entretenimiento. Su audacia artística y su disposición para explorar nuevos territorios musicales la han convertido en una figura influyente en la cultura pop contemporánea.

El impacto de Miley Cyrus trasciende la música. A lo largo de su carrera, ha incursionado en el cine y la televisión, protagonizando películas y participando en series. Además, ha utilizado su plataforma para abogar por causas que le apasionan, fundando la organización sin fines de lucro Happy Hippie Foundation y promoviendo la inclusión y la igualdad. Su legado va más allá de la música, dejando una huella indeleble en el mundo del entretenimiento y la filantropía.

Miley ha demostrado ser mucho más que una estrella pop; es una fuerza creativa y una voz para la generación actual. Su historia sigue siendo inspiradora para muchos, al recordar que el verdadero éxito viene de seguir nuestros sueños con valentía y autenticidad.

