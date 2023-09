India Martínez: responde a quienes la comparan con Rubiales

El consentimiento está en el centro, (dice Irene Montero), lo cierto es que el consentimiento ya se consideraba en el anterior código penal. La cantante India Martínez se indigna ante la comparación entre su beso en un evento de bachata con él se Luis Rubiales y Jenni Hermoso.

India asegura que es un beso consensuado y si lo dice así será. Sin embargo, en otros casos, hemos visto imágenes de famosas, como Anabel Alonso besando a hombres donde claramente se ve que no son consentidos. ¿Por qué muchos tenemos la sensación de que existe una doble vara de medir, si el beso lo da una mujer o lo de un hombre?

La cantante andaluza India Martínez se encuentra en plena gira de su disco Nuestro Mundo

Sin embargo, en las últimas horas, ha generado mucha atención en las redes sociales debido a un video que compartió en su perfil de X (Twitter). En el video, la vemos junto a una amiga en una fiesta de bachata llamada D&D.

La amiga se llama Desirée y forma parte del dúo Daniel y Desirée, que aparece en el video musical de la canción "5 sentíos". Este videoclip se trata de otro distinto al de la actuación en el evento de bachata, pero en ambos aparece la bailarina Desirée a la que India Martínez le da un beso.

En el videoclip de la canción "5 sentíos" vemos al final del vídeo, (minuto 3:47), como la cantante y la bailarina recrean la historia de Cenicienta y, cuando llega la medianoche, se dan un beso.

Al compartir la cantante la grabación del evento de bachata, hubo asistentes al concierto de Sevilla, que pensaron que estaban viendo algo que sucedía en dicho concierto. Ya sabemos que hay artistas que usan distintas pantallas para recrear momentos en sus actuaciones.

Una usuaria le escribió que había ido con su hija de 5 años y no esperaba ver a dos adultos besándose. La respuesta de India Martínez es bastante tajante diciendo que no había habido beso alguno en su concierto.

Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo un beso en mi concierto. Este vídeo es de un evento social de bachata muy famoso en Sevilla que se llama D&D" ha sido la respuesta de Martínez. La usuaria que le había escrito acabó borrando su tweet.

Tras compartir el vídeo en redes sociales, recibió más de doscientas mil visualizaciones. Las reacciones comparando el beso con el de Luis Rubiales a la deportista Jenni Hermoso, no se hicieron esperar. Ante tal revuelo, India Martínez ha contestado en Twitter.

Lo que me faltaba por ver ya. A parte de los comentarios homófobos que me están llegando. ¿Cómo puede haber gente que haga esta triste comparación… ? por favor 😩 En lo único que se parece es que

También me llamo Jenny, pero mi beso es con 5 Sentidos! pic.twitter.com/bVTQl7LL4e