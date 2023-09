El beso entre Sánchez y Puigdemont que se hace famoso en Barcelona

El artista urbano TVboy pinta un mural con el presidente y al prófugo catalán y la frase "Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal" sobre las negociaciones del PSOE con Junts

Un beso se ha hecho famoso en las calles de Barcelona, y no, no es el beso entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y la futbolista Jenni Hermoso que está generando ríos y ríos de tinta. El artista urbano TVboy ha preferido inmortalizar un beso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, el prófugo Carles Puigdemont, en las paredes del parque de les Glòries de Barcelona.

En la imagen, el artista ha escrito además con letras rojas: "Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal". La imagen se produce justo cuando Carles Puigdemont ha puesto encima de la mesa sus exigencias para pactar con el PSOE y hacer presidente a Pedro Sánchez tras la visita que le hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz, y cuando en el mundo político arde el debate de una posible amnistía para favorecer a Puigdemont.

No es la primera vez que el artista urbano TVboy se hace eco de una situación actual. El artista ya pintó un mural de Leo Messi con la copa del mundo en la avenida Diagonal de Barcelona, y también al fundador del Open Arms, Oscar Camps.