'Beetlejuice 2‘ estrena tráiler oficial con Michael Keaton y Wynona Ryder

La sinopsis oficial revela que, tras una tragedia, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar, donde Astrid, la hija de Lydia, abre accidentalmente un portal al Más Allá.

La secuela de 'Beetlejuice' ha enfrentado numerosos retrasos y cambios de dirección desde los años 90, finalmente iniciando su rodaje en 2023.La secuela incorpora nuevos talentos como Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci y Arthur Conti, añadiendo frescura y profundidad a la narrativa.

El éxito de 'Beetlejuice' en 1988

La comedia de terror de 1988, dirigida por Tim Burton, se convirtió en un fenómeno en taquilla a pesar de las duras críticas iniciales. En sus primeras dos semanas, 'Beetlejuice' recaudó 32 millones de dólares. Tim Burton comentó a Rolling Stone que la mala prensa en realidad incrementó la curiosidad y entusiasmo de los cinéfilos por ver la película.

La trama original de Beetlejuice

'Beetlejuice' presentó al mundo al ahora icónico personaje interpretado por Michael Keaton. La película combina elementos de comedia y terror, contando la historia de una pareja de fantasmas que contrata a un "bio-exorcista" para deshacerse de los nuevos inquilinos vivos de su hogar. El estilo visual distintivo de Burton y la interpretación memorable de Keaton ayudaron a cimentar la película como un clásico de culto.

Regreso esperado: 'Beetlejuice 2' en 2024

En 2023, el icónico personaje de 'Beetlejuice' regresará a los cines en una esperada secuela titulada 'Beetlejuice Beetlejuice' o 'Beetlejuice 2'. Esta nueva entrega contará con el regreso de Catherine O'Hara y Winona Ryder, retomando sus roles como Delia y Lydia Deetz, respectivamente. Michael Keaton también volverá a interpretar su papel principal, mientras que Jenna Ortega se une al elenco como Astrid, la hija de Lydia.

El nuevo tráiler ofrece un primer vistazo a los personajes y la trama de la secuela. Willem Dafoe se une al elenco como Wolf Jackson, un detective fantasma que solía ser una estrella de películas de acción de bajo presupuesto. Además, Justin Theroux interpreta a Rory y Monica Bellucci a Delores, la esposa de Beetlejuice.

De qué trata 'Beetlejuice 2'

La sinopsis oficial de Beetlejuice 2 revela el impulso detrás del regreso del famoso fantasma. La secuela continúa más de tres décadas después de los eventos de la película original de 1988.

En Beetlejuice 2, el caótico fantasma titular hace su esperado retorno. Tras una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River.

La vida de Lydia, aún atormentada por Beetlejuice, da un giro radical cuando su hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático, abriendo accidentalmente el portal al Más Allá. Con problemas en ambos reinos, no pasa mucho tiempo hasta que alguien pronuncia el nombre de Beetlejuice tres veces, desatando nuevamente el caos del travieso demonio.

Fecha de estreno

'Beetlejuice Beetlejuice' llegará a los cines el 6 de septiembre de 2023, marcando el esperado retorno de uno de los personajes más queridos y excéntricos del cine de terror y comedia. Con un elenco estelar y una trama intrigante, esta secuela promete ser tan memorable como su predecesora.

'Beetlejuice 2' tardó décadas en ser una realidad

Lo que hoy es una realidad tardó décadas en gestarse...

Los años 1990 y 1992: los primeros pasos del proyecto

En 1990, Tim Burton concibió la idea de una secuela de "Beetlejuice" y contrató a Jonathan Gems como guionista. No obstante, la producción se detuvo cuando Burton y Michael Keaton se enfocaron en "Batman Returns" (1992). Este cambio de prioridades dejó en pausa la continuación de "Beetlejuice" durante varios años.

2015: intentos de revivir la secuela

En enero de 2015, el escritor Grahame-Smith reveló a Entertainment Weekly que el guión de "Beetlejuice 2" estaba listo y que Burton y él planeaban iniciar el rodaje a finales de ese año, con Keaton y Winona Ryder regresando a sus papeles. Sin embargo, estos planes no se concretaron y el proyecto volvió a quedarse estancado.

2022: nuevos anuncios y evolución del proyecto

En febrero de 2022, se anunció nuevamente una secuela, esta vez bajo la producción de Plan B Entertainment, el estudio de Brad Pitt, junto con Warner Bros. Aunque Tim Burton inicialmente dijo en octubre de 2022 que no participaría en el proyecto, posteriormente decidió volver como director.

En este retorno, Burton buscó simplificar la producción, centrándose en trabajar con actores, marionetas y elementos básicos que le recordaban su pasión original por el cine.

2023: inicio del rodaje

Después de décadas de espera y múltiples intentos fallidos, "Beetlejuice 2" finalmente ha comenzado su producción con Tim Burton nuevamente en la dirección, prometiendo revivir la magia del clásico original.

El rodaje de "Beetlejuice 2" estaba inicialmente programado para mediados de 2022, pero se pospuso. Finalmente, la fecha de inicio se fijó para el 10 de mayo de 2023 en Londres, a pesar de la huelga de la Writers Guild of America (WGA) de 2023.

Producción en Inglaterra y Vermont

Princess Helena College en Preston, Hertfordshire,

El 11 de mayo de 2023, se confirmó oficialmente que la producción había comenzado, con Haris Zambarloukos como director de fotografía y Jay Prychidny como editor. El 18 de mayo de 2023, el rodaje se trasladó al Princess Helena College en Preston, Hertfordshire, Inglaterra. Además, las escenas exteriores se filmaron en East Corinth, Vermont, el lugar original de las escenas al aire libre de la primera película, a mediados de 2023.

En una entrevista de Tim Burton con la revista Rolling Stone

En una entrevista con Rolling Stone, realizada poco antes del estreno de la primera película en 1988, el director Tim Burton reflexionó sobre la recepción inicial de Beetlejuice. "La mala prensa hacia la película hizo que los fans del cine se entusiasmaran más por verla", comentó Burton.

Explicó que le interesaban especialmente las cosas que potencialmente no funcionarían. "En Beetlejuice, podía decir todos los días qué iba a funcionar y qué no. Y eso fue muy estimulante. Especialmente cuando estás haciendo algo tan extremo".

Burton continuó: "Mucha gente ha criticado la historia de Beetlejuice, pero cuando la leí pensé: '¡Guau! Esto es algo interesante. Es muy aleatorio. No sigue lo que yo consideraría la estructura de la historia de Spielberg.' Supongo que tengo que verlo más, porque me intrigan las cosas que son perversas. Me intrigaba que no hubiera ninguna historia”.

Reparto de 'Beetlejuice 2'

Michael Keaton vuelve a encarnar al irreverente "bioexorcista" Beetlejuice, personaje que lo catapultó a la fama en la icónica película de los años 80. Junto a él, Catherine O'Hara y Winona Ryder también retoman sus papeles originales, aportando continuidad y nostalgia al esperado proyecto.

Nuevas incorporaciones al elenco

La secuela de Beetlejuice incorpora talentos contemporáneos que prometen enriquecer la narrativa. Entre ellos, destaca Justin Theroux, conocido por su trabajo en "Star Wars: Episodio VIII – El último Jedi" y "The Leftovers". La prestigiosa Monica Bellucci, famosa por sus papeles en "Spectre" y "The Matrix", también se une al reparto, aportando su vasta experiencia y carisma.

Arthur Conti, quien ha brillado en "House of the Dragon", trae frescura y vigor a la película. Willem Dafoe, con su impresionante trayectoria en filmes como "Poor Things" y "A las puertas de la eternidad", completa este elenco estelar, garantizando actuaciones memorables y profundas.

En definitiva, 'Beetlejuice 2' marca el regreso de un clásico del cine de terror y comedia, reuniendo a gran parte del elenco original y sumando nuevos talentos.

Tras décadas de anticipación y múltiples intentos de revivir la secuela, la película finalmente se concretará bajo la dirección de Tim Burton, prometiendo una experiencia cinematográfica que combina nostalgia y frescura.

Con su estreno programado para septiembre de 2024, esta secuela es una de las más esperadas del año, ofreciendo una continuación digna del legado de 'Beetlejuice'.