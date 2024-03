Apple recibe una multa antimonopolio de la UE de 1840 millones de €

La Comisión Europea, a través de la comisaria Margrethe Vestager, busca enviar un mensaje claro a las empresas tecnológicas que abusan de su posición dominante, tal como informa Reuters. La multa de 1.840 millones de euros tiene la intención de actuar como un elemento disuasorio contra futuras prácticas ilegales.

En una decisión que ha sorprendido en la industria tecnológica, la Unión Europea impuso una multa sin precedentes de 1.840 millones de euros (aproximadamente 2.000 millones de dólares) a Apple.

Apple fined nearly $2 billion by the European Union in antitrust penaltyhttps://t.co/5Retdgq401 pic.twitter.com/a3tIXLeiQl