Childish Gambino anuncia gira mundial "New World 2024/2025"

Childish Gambino ha cumplido su promesa de lanzar un nuevo álbum con "Atavista", que es una versión reinventada de su LP "3.15.20" de 2020.

Childish Gambino, también conocido como Donald Glover, ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su próxima gira mundial, titulada New World Tour que abarcará el 2024 y el comienzo de 2025.

Esta gira llevará al aclamado artista por América del Norte, Europa y Australasia, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de su música en vivo una vez más.

En algunas fechas seleccionadas , Gambino contará con la participación especial de Amaarae y Willow . Esta gira marca el regreso de Glover a los escenarios después de su última gira en 2019 y coincide con el lanzamiento de su álbum "Atavista", que él mismo describe con la versión finalizada de su disco de 2020, "3.15.20".

El regreso de Childish Gambino a los escenarios

La última vez que Childish Gambino estuvo de gira fue en 2019 , cuando recién había lanzado exitoso su sencillo "This Is America" ​​​​y su EP "Summer Pack". Estos lanzamientos se sumaron a su ya impresionante catálogo musical, que incluye su álbum de 2016, "Awaken, My Love". Durante ese año, Gambino encabezó el festival Coachella y sorprendió al mundo con su película "Guava Island", en colaboración con Rihanna .

Un artista versátil y polifacético.

Desde su última gira, Donald Glover ha estado ocupado en múltiples frentes. Finalizó su exitosa serie de televisión "Atlanta" con una cuarta temporada, exploró la cultura del fandom pop en la serie limitada "Swarm" y protagonizó el reinicio de la película "Mr. & Mrs. Smith " junto a Maya Erskine.

Además, ha realizado cambios significativos en su próximo proyecto de Star Wars, "Lando", convirtiéndolo de una serie de Disney+ a una película de Lucasfilm.

La evolución de "Atavista"

En marzo de 2020, Glover descubrió a sus seguidores al lanzar un álbum de estudio incompleto en su sitio web, que él fue reeditado y lanzado como "3.15.20 ".

Ahora, este álbum ha sido retocado y relanzado como "Atavista", mostrando la evolución y el perfeccionamiento del trabajo creativo de Childish Gambino. Para acompañar este emocionante anuncio, Glover compartió un video de su canción "Little Foot Big Foot ", en colaboración con Young Nudy.

Lanzamiento del álbum Atavista

Childish Gambino cumple su promesa de un nuevo álbum c en el lanzamiento de Atavista. Esta versión reinventada de su LP 3.15.20 de 2020 incluye dos canciones nuevas y revela las fechas de la gira de una serie de conciertos internacionales programadas para finales de este año.

Detalles del álbum:

Este álbum es la versión terminada de '3.15.20', el álbum que lanzó hace 4 años. Próximamente habrá un vinilo especial con imágenes para cada canción” , escribió el rapero en X (anteriormente Twitter). "El nuevo álbum infantil de Gambino sale en verano".

Atavista presenta la mayoría de las pistas originales del 3.15.20, ninguna de las cuales estaba en servicios de transmisión, pero con nuevos títulos y producción actualizada. Además, incluye canciones como “Time” con Ariana Grande y “Psilocybae” con 21 Savage, Ink y Kadhja Bonet, que originalmente se llamaba “12.38”. El LP también incluye nuevos temas, “Atavista” y “Human Sacrifice”.

Acompañamiento del lanzamiento:

Gambino acompañó el lanzamiento del álbum con un video de “Little Foot Big Foot”, titulado originalmente “35.31”, que ahora presenta a Young Nudy. La imagen fue dirigida por Hiro Murai.

Lista de pistas de Atavista (versiones reinventadas 3.15.20):

“Atavista” “Algoritmo” “Tiempo” hazaña. Ariana Grande “Psilocybae (Amor Milenario)” hazaña. 21 Salvaje, Ink y Kadhja Bonet “Para ser cazado” Hazaña “Dulce Thang”. caminante de verano Hazaña “Pie Pequeño Pie Grande”. joven desnudo “Por qué ir a la fiesta” “Sacrificio humano” “La violencia” “Final de Iglesia”

Detalles de la Gira Nuevo Mundo 2024

El álbum y el video fueron lanzados junto con el anuncio de la gira New World. Childish Gambino recorrerá América del Norte desde Detroit hasta Toronto y Los Ángeles.

La gira comenzará el 11 de agosto en Oklahoma City y se extenderá hasta el 3 de octubre, cuando concluirá la etapa norteamericana en Chicago. Posteriormente, la etapa internacional comenzará el 31 de octubre en Francia. La gira está programada para finalizar con un espectáculo final en Australia el 11 de febrero de 2025.

Artistas invitados

Childish Gambino llevará a Willow de gira con él para las fechas de América del Norte antes de viajar a Europa y el Reino Unido con la estrella ghanesa-e stadounidense Amaarae.

La última vez que Childish Gambino estuvo de gira fue en 2019 para la gira This Is America.

Información sobre las entradas

Las entradas para la gira New World saldrán a la venta para el público en general el viernes 17 de mayo a las 10 am hora local.

Los titulares de tarjetas American Express tendrán acceso a los billetes a partir del 15 de mayo a las 10 horas.

Fechas del New World Tour 2024/2025

América del Norte

11 de agosto – Oklahoma City, OK – Paycom Center

12 de agosto – Kansas City, MO – T-Mobile Center

14 de agosto – Milwaukee, WI – Foro Fiserv

15 de agosto – Columbus, OH – Centro Schottenstein

17 de agosto – Detroit, MI – Little Caesars Arena

18 de agosto – Toronto, ON – Scotiabank Arena

20 de agosto – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

21 de agosto – Filadelfia, PA – Wells Fargo Center

23 de agosto – Boston, MA – TD Garden

24 de agosto – Uncasville, CT – Mohegan Arena

26 de agosto – Brooklyn, Nueva York – Barclays Center

27 de agosto – Brooklyn, Nueva York – Barclays Center

29 de agosto – Washington, DC – Capital One Arena

30 de agosto – Raleigh, Carolina del Norte – PNC Arena

1 de septiembre – Nashville, TN – Bridgestone Arena

2 de septiembre – Atlanta, GA – State Farm Arena

4 de septiembre – Tampa, FL – Amalie Arena

5 de septiembre – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

7 de septiembre – Nueva Orleans, LA – Smoothie King Center

8 de septiembre – Houston, TX – Toyota Center

10 de septiembre – Austin, TX – Centro Moody

11 de septiembre – Dallas, TX – American Airlines Center

13 de septiembre – Denver, CO – Ball Arena

14 de septiembre – Salt Lake City, UT – Centro Delta

16 de septiembre – Phoenix, AZ – Footprint Center

18 de septiembre – Los Ángeles, CA – Crypto .com Arena

19 de septiembre – Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena

21 de septiembre – San Francisco, CA – Chase Center

23 de septiembre – Vancouver, BC – Rogers Arena

24 de septiembre – Portland, OR – Moda Center

25 de septiembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

27 de septiembre – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome

29 de septiembre – Edmonton, AB – Rogers Place

2 de octubre – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

3 de octubre – Chicago, IL – United Center

Europa y el Reino Unido

31 de octubre – Lyon, FR – LDLC Arena

2 de noviembre – Milán, IT – Foro Unipol

4 de noviembre – Colonia, DE – Lanxess Arena

6 de noviembre – Hamburgo, DE – Barclays Arena

8 de noviembre – Oslo, NO – Oslo Spektrum

10 de noviembre – Copenhague, DK – Royal Arena

12 de noviembre – Praga, CZ – O2 arena

13 de noviembre – Berlín, DE – Uber Arena

15 de noviembre – Frankfurt, DE – Festhalle

16 de noviembre – Zurich, CH – Hallenstadion

19 de noviembre – París, FR – Accor Arena

21 de noviembre – Múnich, DE – Olympiahalle

23 de noviembre – Bruselas, BE – ING Arena

24 de noviembre – Ámsterdam, NL – Ziggo Dome

26 de noviembre – Manchester, Reino Unido – AO Arena

28 de noviembre – Glasgow, Reino Unido – OVO Hydro

30 de noviembre – Londres, Reino Unido – The O2

1 de diciembre – Londres, Reino Unido – The O2

3 de diciembre – Birmingham, Reino Unido – Utilita Arena

5 de diciembre – Dublín, IE – 3Arena

Australasia

28 de enero – Auckland, Nueva Zelanda – Spark Arena

1 de febrero – Brisbane, QLD – Centro de entretenimiento de Brisbane

4 de febrero – Sídney, Nueva Gales del Sur – Qudos Bank Arena

7 de febrero – Melbourne, VIC – Rod Laver Arena

11 de febrero – Perth, WA -RAC Arena

En resumen, con el lanzamiento de "Atavista" y el anuncio de la gira New World, Childish Gambino muestra su continuo compromiso con la innovación y la creatividad en su carrera artística.

La gira promete ser un evento emocionante para los fanáticos de la música en todo el mundo, con nuevas canciones, colaboraciones y experiencias en vivo. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.