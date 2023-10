Super Mario Bross Wonder: ¿quién es la nueva voz de Mario?

Durante casi tres décadas, Charles Martinet se encargó de dar vida a uno de los personajes más icónicos del mundo de los videojuegos, Mario, el emblemático fontanero de Nintendo.

Además de Mario, Martinet prestó su voz a otros personajes como Luigi y Wario. Sin embargo, en agosto, Nintendo confirmó que Martinet se retiraba de este papel, lo que generó una gran intriga entre los aficionados sobre quién tomaría las riendas de Mario en el próximo juego de la franquicia, Super Mario Bros. Wonder.

El anuncio del retiro de Martinet creó un gran revuelo en la comunidad de jugadores. La expectación por descubrir quién sería el nuevo actor de voz para Mario en Super Mario Bros. Wonder alcanzó niveles impresionantes.

Los seguidores del fontanero más famoso del mundo analizaron detenidamente un breve clip de un segundo antes del lanzamiento del juego, tratando de detectar pistas que revelarán la participación de Martinet en el proyecto.

Nintendo, por su parte, mantuvo un manto secreto en torno al reemplazo de la voz de Mario. La compañía se limitó a anunciar que el actor sería revelado en los créditos de Super Mario Bros. Wonder, pero no proporcionó detalles sobre quién sería el afortunado en dar vida al personaje icónico.

Hubo rumores que mencionan a varios actores como posibles intérpretes del fontanero, incluido a Mick Wingert, quien finalmente desmintió su participación en el juego.

La incertidumbre sobre el actor de voz persiste hasta que, recientemente, datos extraídos de una versión de demostración del juego desvelaron el nombre del talento de voz. Y casualmente, en la lista, el nombre de Kevin Afghani figuraba en la parte superior.

La relación entre Mario y Martinet se había forjado a lo largo de los años, desde los primeros pasos del fontanero en el juego educativo Mario Teaches Typing en 1994, hasta su papel más conocido en Super Mario 64 en 1996.

Para los fanáticos más veteranos, Martinet era la voz de su infancia, un actor que había abrazado el papel de Mario con entusiasmo y devoción. Martinet no solo era el actor detrás del personaje, sino también un apasionado defensor de Mario.

Su contribución al mundo de los videojuegos había generado innumerables artículos, paneles y entrevistas, convirtiendo su papel en uno de los más destacados de su carrera.

Martinet había declarado en repetidas ocasiones que seguiría interpretando a Mario hasta el último aliento. Ante su retiro, surgieron dos interrogantes: ¿Por qué poner fin a una relación beneficiosa para ambas partes? ¿Y quién podría llenar los zapatos de un actor tan querido por los fans?

En ese momento, Nintendo optó por mantener el misterio y se negó a proporcionar detalles, incluso cuando medios como IGN se dedicaron a investigar exhaustivamente para descubrir la nueva voz de Mario en Super Mario Bros. Wonder.

Según el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, la compañía deseaba que los jugadores descubrieran con sorpresa quién sería la nueva voz de Mario en el juego. Sin embargo, algunos no pudieron resistirse a la curiosidad, y los mineros de datos filtraron los créditos del juego tras obtener una demostración.

Después de meses de especulaciones, teorías conspirativas y alarmas falsas, finalmente se desveló el nombre del nuevo actor de voz de Mario: Kevin Afghani.

I’m happy to officially announce…



💜🤍🖤 I’m the voice of Nabbit in #SuperMarioBrosWonder!!!!! 🖤🤍💜



Thank you so much @NintendoAmerica @Cupofteaprod for having me as this precious gremlin. I can’t believe I voice a playable character in a *Mario* game! Thank you!!! 🥹🎙️✨ pic.twitter.com/iJGvxhJPLL