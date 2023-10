Muere a las 80 años la poeta estadounidense Louise Glück

La Premio Nobel de Literatura 2020, la escritora estadounidense Louise Glück, ha fallecido este viernes a los 80 años de edad, según ha confirmado el director de la editorial Farrar, Straus and Giroux, a la agencia de noticias alemana dpa el viernes por la tarde.

Louise Glück, autora consagrada en la literatura contemporánea estadounidense

Nacida en Nueva York en el año 1943 la autora estadounidense se consagró como una de las grandes voces de la poesía estadounidense. Con tan solo 25 años debutó en el panorama literario con el poemario “Firstborn” hasta convertirse en la autora de doce colecciones de poesía, en los que la infancia, la familia, la soledad o la muerte eran algunos de las cuestiones que trataba.

Portada de la obra debutante de Glück, "Firstborn", 1968. Fuente: Biblio.com

De todas sus obras podemos destacar algunas de ellas que merecieron importantes galardones. Ganadora del Premio Pulitzer de Poesía en 1993 con “The Wild Iris”, del Premio L. L. Winship/PEN New England en la categoría de poesía en 2007 con “Averno” y el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos en 2014 con “Faithful and Virtuous Night”. También ha ganado el Premio PEN/Martha Albrand gracias a la publicación de su volumen de ensayos “Proofs and Theories”.

Otros reconocimientos como la Medalla Nacional para las Humanidades en 2015, entregada por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, entre otros honores, o el Premio Bollingen y las becas Guggenheim y Rockefeller han premiado sus obras. Uno de los últimos premios que recibió, junto con el Premio Tranströmer fue el entregado por la Academia sueca, el Premio Nobel de Literatura del año 2020, resaltando de ella “su característica voz poética, que con su austera belleza hace universal la existencia individual”.

Reacción en las redes ante la muerte de Louise Glück

Los lectores de la escritora le han rendido homenaje en las redes sociales compartiendo sus poemas favoritos, conformándose así una especie de "los mejores poemas de Louise Glück" o, al menos, aquellos que han conectado y más han significado para sus fans.

Brief, brief, but inside me now, which the stars could never be.



- Louise Gluck, “A Work of Fiction”



(And an eternity. ) pic.twitter.com/0ooS6UCV7I