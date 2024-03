Quién es Jason Statham, actor y experto en artes marciales

Jason Statham, reconocido por su forma física, realiza la mayoría de sus propias acrobacias en las películas. Desde peleas, hasta colgarse de un helicóptero a gran altura sobre Los Ángeles.

Antes de su carrera como actor de acción, Jason Statham destacó en el mundo del salto de trampolín competitivo en la década de 1990. Durante 12 años, formó parte del Equipo Nacional Británico de Saltos, donde demostró su habilidad en eventos como los Juegos de la Commonwealth de 1990 en Auckland, Nueva Zelanda.

Jason Statham 'peleando duro' desde su juventud

Jason Statham nació el 26 de julio de 1967 en Inglaterra, hijo de Eileen Yates, bailarina, y Barry Statham, vendedor ambulante. Su infancia estuvo marcada por la diversidad laboral de su padre, quien trabajaba en diversos oficios, incluyendo la minería y la pintura.

Desde joven, Statham mostró interés por las artes marciales, practicando disciplinas como el kárate, kickboxing y artes marciales chinas de manera recreativa. Paralelamente, también incursionó en el ámbito deportivo, siendo miembro del equipo nacional de clavados de Gran Bretaña y compitiendo en los Juegos de la Commonwealth de 1990..

Inicios en el mundo del modelaje (1990s)

La carrera mediática de Jason Statham tuvo sus inicios en el mundo del modelaje deportivo cuando fue descubierto por la agencia Sports Promotions mientras entrenaba en el Crystal Palace National Sports Center de Londres.

Firmó contratos con marcas destacadas como Tommy Hilfiger, Griffin y Levi's, consolidándose como un modelo reconocido durante las colecciones primavera/verano de 1996. En 1997, se convirtió en modelo para la marca de ropa French Connection, siendo seleccionado por su apariencia que destacaba por ser masculina pero a la vez accesible.

Comienzo en el mundo del espectáculo

A pesar de su éxito en el modelaje, Jason Statham se vio obligado a complementar sus ingresos trabajando como vendedor ambulante, una experiencia que moldeó su determinación y ética de trabajo. Además de su carrera en el modelaje, hizo pequeñas apariciones en videos musicales, destacando en "Comin' On" de The Shamen en 1993, "Run to the Sun" de Erasure en 1994 y "Dream a Little Dream of Me" por The Beautiful South en 1995.

Ascenso a la fama (2000-2010)

Durante la primera década del 2000, Statham experimentó un ascenso meteórico en la industria del entretenimiento. Su encuentro con el director británico Guy Ritchie marcó un hito importante en su carrera cuando lo seleccionó para interpretar el papel de "Bacon" en su thriller de comedia criminal "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998).

La película fue un éxito tanto crítico como comercial, lo que impulsó la carrera de Statham en la actuación. Su colaboración con Ritchie continuó con la película "Snatch" (2000), donde interpretó el papel de "Turkish". Estas películas le permitieron ganar reconocimiento en Hollywood y le abrieron las puertas para aparecer en otras producciones, incluyendo "Ghosts of Mars" (2001) y "The One" (2001).

Statham demostró su versatilidad como actor al incursionar en géneros que iban desde el thriller hasta la ciencia ficción y las artes marciales, estableciéndose como una figura destacada en la industria del cine de acción.

Su participación en "Snatch" lo catapultó aún más hacia el estrellato, demostrando su capacidad para trabajar junto a actores de renombre como Brad Pitt, Dennis Farina y Benicio del Toro.

En esta década, Jason Statham consolidó su posición en Hollywood como una de las estrellas más destacadas, estableciéndose como un actor versátil capaz de llevar a cabo roles desafiantes con facilidad y destreza.

Jason Statham, actor y exnadador británico, inició su trayectoria en la actuación en la década de 1990. Sin embargo, fue a principios de los años 2000 cuando su carrera despegó.

Se destacó en películas de acción como "The Transporter" (2002), donde interpretó al conductor Frank Martin, y sus secuelas, "Transporter 2" (2005) y "Transporter 3" (2008). Durante esta etapa, también participó en películas como "Mean Machine" (2002), "The Italian Job" (2003) y "Cellular" (2004), consolidando su reputación como actor de acción.

Consolidación en Hollywood (2011-2015)

Durante la década siguiente, Jason Statham continuó su ascenso en Hollywood. En 2011, protagonizó "The Mechanic", una nueva versión de la película de Charles Bronson, recibiendo elogios por su actuación. También participó en "Blitz" (2011) y "Killer Elite" (2011), ampliando su rango como actor.

En agosto de 2011, comenzó a trabajar en "Parker", una adaptación cinematográfica del personaje literario creado por Donald E. Westlake. La película se estrenó en enero de 2013 y recibió críticas mixtas, aunque la actuación de Statham fue destacada por su intensidad y carisma en el papel principal.

En 2012, Statham retomó su papel como Lee Christmas en "The Expendables 2", una película coral de acción que reunió a varias estrellas del género. Su participación en esta franquicia le proporcionó aún más reconocimiento internacional como actor de acción.

En los años siguientes, Statham continuó diversificando su carrera, participando en películas como "Hummingbird" (2013) y "Homefront" (2013), donde demostró su capacidad para interpretar roles más complejos. También tuvo un cameo en "Fast & Furious 6" (2013) y fue el antagonista principal en "Furious 7" (2015), ampliando su presencia en el género de acción.

Reconocimiento y diversificación de géneros

En 2015, Statham incursionó en la comedia de acción con "Spy", donde compartió pantalla con Melissa McCarthy y recibió elogios por su actuación cómica. La película fue un éxito comercial y le valió una nominación al premio Critic 's Choice Award al mejor actor en una comedia, demostrando su versatilidad como intérprete.

Aunque se le ofreció la oportunidad de reiniciar la serie "Transporter" en 2015, Statham declinó debido a diferencias creativas y contractuales. Sin embargo, su interés en interpretar a James Bond generó especulaciones y llamamientos del público para que asumiera el icónico papel en futuras entregas de la franquicia.

2016-presente: continuidad en el éxito

Después del triunfo de "The Mechanic" en 2011, Statham se destacó nuevamente en la secuela titulada "Mechanic: Resurrection" hacia finales de 2016. Esta película tuvo un gran desempeño en taquilla, recaudando más de 109 millones de dólares en todo el mundo, consolidando aún más la carrera del actor en la industria cinematográfica.

Participación en Publicidad y Regreso a Fast & Furious

En febrero de 2017, Jason Statham protagonizó un comercial de 30 segundos para Wix.com durante el Super Bowl LI, junto a Gal Gadot, alcanzando una amplia audiencia. Ese mismo año, regresó a la saga Fast & Furious en "The Fate of the Furious", donde su actuación fue elogiada, contribuyendo al éxito comercial de la película.

En 2018, se anunció la realización de "Spy 2", aunque posteriormente se descartó debido a la falta de interés del estudio. Durante este año, Statham también se destacó en "The Meg", una película de acción y terror que se convirtió en una de las producciones más taquilleras de la historia, consolidando su estatus como una estrella de renombre en la industria.

Continuidad en Fast & Furious y nuevas oportunidades

En 2019, Statham retomó su papel como Deckard Shaw en "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", un spin-off de la franquicia Fast & Furious. La película fue un éxito en taquilla y recibió elogios por la actuación de Statham, reafirmando su posición como uno de los actores más destacados de la industria del cine.

Vida Personal de Jason Statham

Jason Statham ha mantenido una relación con la reconocida modelo Rosie Huntington-Whiteley desde el año 2010. La pareja anunció su compromiso en enero de 2016, marcando un hito significativo en su relación.

En junio de 2017, dieron la bienvenida a su primer hijo, un momento de alegría y emoción para la pareja. Posteriormente, el 2 de febrero de 2022, celebraron el nacimiento de su segunda hija, completando así su familia. Actualmente, residen en Beverly Hills, California, donde disfrutan de una vida familiar plena.

Sus aficiones

Además de su exitosa carrera en el cine, Jason Statham tiene una pasión por los deportes extremos y las actividades al aire libre. Es aficionado al wakeboard, el jet ski, el windsurf y la escalada en roca, lo que demuestra su espíritu aventurero y su amor por los desafíos.

Sin embargo, su afición por la adrenalina no estuvo exenta de riesgos. Durante el rodaje de "The Expendables 3" en Varna, Bulgaria, experimentó un incidente cuando condujo un camión fuera de la carretera hacia el Mar Negro debido a un mal funcionamiento de los frenos. Aunque fue un momento peligroso, afortunadamente no resultó herido gravemente.

Defensa de los especialistas en cine

En una entrevista con Vanity Fair en 2013, Statham expresó su apoyo a los especialistas en cine, abogando por que recibieran su propia categoría en los Premios de la Academia.

Jason considera a los especialistas como héroes anónimos, quienes arriesgan sus vidas para llevar a cabo escenas peligrosas y espectaculares en las películas. Criticó la falta de reconocimiento hacia su trabajo, señalando la importancia de valorar su contribución al cine de acción.

Por su destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento, Jason Statham fue honrado en el Salón de la Fama del Deporte Internacional en el año 2014. Este reconocimiento no solo celebra sus logros en el cine, sino también su dedicación y talento en las diferentes facetas de su vida, consolidándolo como una figura influyente en la industria del entretenimiento y más allá.

Desde sus inicios como deportista destacado en el mundo del salto competitivo hasta su consagración como una de las estrellas más prominentes de Hollywood, Jason Statham ha recorrido un camino impresionante en su carrera.

Su habilidad física y su dedicación lo llevaron desde las competencias deportivas hasta la pantalla grande, donde demostró su versatilidad como actor en una amplia variedad de géneros, destacando especialmente en el cine de acción. Además su ingreso al Salón de la Fama del Deporte Internacional es un testimonio del impacto duradero,

