¿Qué son y para qué sirven los nuevos perfiles de usuario de Movistar Plus +?

Llega la revolución de los Perfiles de Usuario en Movistar Plus+

En el siempre dinámico mundo de la televisión por cable, cada innovación cuenta. Y el 6 de febrero de 2024, Movistar Plus+ no defraudó al anunciar una característica revolucionaria para sus decodificadores UHD. Ahora, cada miembro del hogar puede crear su propio perfil en Movistar Plus + directamente en el decodificador, ya sea en la versión con WiFi o en la que se conecta por cable Ethernet a la televisión.

Esta nueva función no solo amplía las posibilidades de uso, sino que también proporciona una experiencia más personalizada para cada usuario. Anteriormente, la opción de crear perfiles de usuario estaba disponible principalmente en navegadores web y aplicaciones para móviles. Sin embargo, ahora, esta funcionalidad se traslada al propio decodificador, ofreciendo una mayor comodidad y versatilidad.

Lo interesante de esta actualización es que, si ya tenías perfiles creados en otros dispositivos, automáticamente se reflejarán en el descodificador UHD. Todas las gestiones que realices sobre los perfiles, ya sea desde el decodificador o desde otros dispositivos, se sincronizarán de manera coherente en toda la plataforma.

Explorando el Mundo de los Perfiles en Movistar Plus+ en Dispositivos

Cada individuo es único, y cada dispositivo es personal. Movistar Plus + reconoce esta diversidad y ofrece la funcionalidad de "perfiles" en su aplicación para smartphone, tablet, PC, SmartTV y dispositivos HDMI. Ahora, cada cliente puede crear hasta 4 perfiles personalizados además del perfil "Hogar" que existe por defecto.

Para aquellos que utilizan tablets y smartphones con Android 7 o superior e iOS 12 o superior, hay una característica adicional: la posibilidad de crear perfiles infantiles con contenidos restringidos. Esto proporciona un entorno seguro para que los más pequeños de la casa disfruten de la televisión sin preocupaciones.

Accediendo a los Perfiles en Movistar Plus+ en dispositivos

El acceso a Movistar Plus + en dispositivos sigue siendo sencillo. Todos los perfiles comparten el mismo usuario y contraseña único. Para aquellos que aún no tengan sus credenciales, pueden activar gratuitamente su cuenta de Movistar Plus+ en dispositivos y disfrutar de los canales de televisión y contenidos bajo demanda.

Los clientes de Movistar Plus+ Lite acceden con el usuario y contraseña con el que se dieron de alta. Al ingresar a la aplicación Movistar Plus+ en cualquier dispositivo, ya sea smartphone, tablet, SmartTV, dispositivo HDMI o PC/Mac, los usuarios pueden seleccionar o crear el perfil que deseen. Por defecto, si no se elige ninguno, aparecerá el perfil "Hogar".

Es interesante destacar que la aplicación siempre recuerda el último perfil seleccionado en cada dispositivo, brindando una experiencia continua y personalizada.

Navegando por los Perfiles en Smart TV y Dispositivos HDMI

Al acceder a la aplicación Movistar Plus + desde SmartTV o dispositivo HDMI, después de ingresar el usuario y contraseña, aparecerá una pantalla que invita a seleccionar un perfil. Aquí, las cuentas con varios perfiles deben elegir el perfil con el que desean acceder.

La pantalla cuenta con un temporizador que, en caso de no interactuar, accede automáticamente al último perfil utilizado después de 5 segundos o al perfil "Hogar" si no hay ninguno creado.

Es importante tener en cuenta que, si no se ha creado ningún perfil, por defecto estará seleccionado el perfil "Hogar". Este perfil es inmutable y está asociado al descodificador, especialmente para clientes de TV por ADSL o Fibra.

Creación y Gestión de Perfiles en Movistar Plus+

La capacidad de crear, modificar y eliminar perfiles en Movistar Plus+ ofrece una flexibilidad sin precedentes. ¿Cómo puedes hacerlo?

Creación de un Nuevo Perfil : Puedes crear un nuevo perfil pulsando sobre el avatar del perfil o accediendo a Menú - Perfiles - Administrar perfiles. Luego, selecciona "Nuevo Perfil" y proporciona un nombre y elige una imagen asociada al avatar entre las opciones disponibles.

Modificación de Perfiles : Todos los perfiles, excepto el "Hogar", pueden ser modificados desde el menú "Administrar perfiles" / "Editar perfil". Aquí, puedes cambiar la imagen y el nombre del perfil, y luego seleccionar "Actualizar".

Eliminación de Perfiles: Todos los perfiles (excepto el "Hogar") pueden ser eliminados desde "Administrar perfiles" / "Modificar perfil" / "Eliminar perfil". Es crucial destacar que, al eliminar un perfil, se borran todos los datos asociados, y no se pueden recuperar.

Ventajas y Funcionalidades de los Perfiles en Movistar Plus+

Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar perfiles en Movistar Plus+ y para qué sirven realmente?

La respuesta rápida es que permiten personalizar los contenidos y las preferencias de visualización para cada miembro de la familia. Sin embargo, hay más ventajas que vale la pena explorar.

Movistar Plus+ permite la creación de hasta 4 perfiles diferentes, además del "perfil Hogar" predeterminado, que no puede ser modificado ni eliminado. Este último aparece en todos los dispositivos y recopila el contenido visto desde el descodificador, así como el consumo realizado desde ese mismo perfil en otros dispositivos.

En cuanto a los perfiles personalizados, cada uno tiene su propia sección "Mi Lista" y "Estoy viendo". También incluyen un seguimiento de las series, recomendaciones de contenido y los últimos canales vistos, todo adaptado a la actividad específica de cada perfil.

Estoy viendo y Seguimiento de Capítulos: Esta sección muestra los contenidos que se han iniciado pero no se han terminado de ver, permitiendo seguir viéndolos desde donde se dejaron.

Para Mí y Otras Recomendaciones Personalizadas : Ofrece recomendaciones personalizadas basadas en los gustos de cada perfil.

Mi Lista: Muestra todos los contenidos añadidos a "Mi Lista" desde la ficha del contenido, permitiendo tener un acceso rápido a los favoritos de cada perfil.

Últimos Canales Vistos: Muestra la lista de los últimos canales vistos desde un perfil específico, proporcionando una visión más detallada del historial de visualización.

Es importante señalar que las grabaciones y alquileres son comunes a todos los perfiles, independientemente del perfil en el que se realicen. Sin embargo, en el caso del perfil infantil, solo se mostrarán las grabaciones y alquileres de contenidos aptos para menores de 12 años.

Para eliminar un perfil, es necesario que esté inactivo, es decir, que no sea el perfil activado en ese momento. En caso de estar activo, primero debes desactivar el perfil seleccionando otro asociado a la cuenta y luego acceder al "Administrador de perfiles" / "Editar" para proceder con la eliminación.

Creando un entorno seguro para los pequeños con perfiles infantiles

La seguridad es una prioridad, especialmente cuando se trata de contenido para niños. Movistar Plus+ se preocupa por ofrecer un entorno seguro para los más pequeños, y es por eso que permite la creación de perfiles infantiles.

En tablets y smartphones con Android 8 o superior e iOS 12 o superior, los usuarios pueden crear perfiles infantiles para garantizar que los niños se muevan en un entorno adaptado a su edad. Para activar un perfil infantil, simplemente pulsa en el botón inferior central, selecciona el perfil actual y activa la opción de "Perfil infantil" que aparece debajo del recuadro del nombre.

Una vez dentro de un perfil infantil, los contenidos disponibles son exclusivamente para menores de 12 años. Si deseas cambiar de perfil estando dentro de un perfil infantil, deberás ingresar el Pin parental. Esto asegura que solo los adultos puedan realizar cambios en la configuración del perfil infantil.

En resumen, los perfiles de usuario en Movistar Plus+ han llevado la experiencia de televisión a un nuevo nivel. Desde la creación de perfiles personalizados hasta la posibilidad de ajustar preferencias y recibir recomendaciones adaptadas, los usuarios tienen el control total de su experiencia de visualización.

Ya no es solo sobre ver televisión; es sobre personalizar cada detalle según tus gustos y necesidades. Con la inclusión de perfiles infantiles, Movistar Plus+ también garantiza que la experiencia sea segura y apropiada para todos los miembros de la familia.

