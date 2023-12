Movistar+ y DAZN renuevan su acuerdo y seguirán "compartiendo" contenidos

En el 2024 los contenidos de la segunda plataforma se podrán seguir viendo en la primera. La Premier League, la F1, MotoGP o la Liga Femenina son los principales atractivos que ofrecen.

Noticia importante especialmente para los amantes del deporte. Movistar+ y DAZN han anunciado que renuevan su acuerdo para seguir vinculados. De esta manera, durante el próximo 2024, los contenidos de la segunda plataforma (dedicada en especial a los eventos deportivos) se podrán disfrutar en los diferentes paquetes de ofertas de la segunda. Alianza que comenzó en el 2023 y que por el momento se extiende una temporada más.

Además de las opciones que ofrece Movistar incluyendo internet, teléfono, etc, el paquete básico de deportes en el que se pueden ver los contenidos de DAZN, a fecha de hoy, es de 19 euros al mes (con la obligación de ser cliente porque si no, no se puede). En el caso de DAZN, por su parte y de manera independiente, subió los precios en el mes de noviembre, lo que provocó el enfado de los usuarios.

- DAZN Total, que incluye todos los contenidos, entre ellos 5 partidos de Liga en 35 de las 38 jornadas: pasó de 29,99 a 39,99 euros la suscripción mensual, y de 299,99 a 349,99 euros la suscripción anual.

- DAZN Esencial, que incluye todos los contenidos a excepción de LaLiga: pasó de 19,99 a 29,99 euros la suscripción mensual, y de 149,99 a 239,99 euros la suscripción anual.

Movistar seguirá emitiendo DAZN y sus cinco canales en los que se puede ver la Premier League, la Fórmula 1 (competición que tiene en exclusiva hasta 2026), el campeonato del mundo de motociclismo, la Liga Femenina de España, la Champions femenina y el circuito WTA de tenis. Corresponden a DAZN LALIGA (dial 55), LALIGA 2 (dial 58), DAZN F1 (dial 69), DAZN 1 (dial 70) y DAZN 2 (dial 71). Por cierto, las dos competiciones de motor perderán desde esta temporada a sus dos voces principales: Antonio Lobato en la F1 y Ernest Riveras en las Motos.

UNA NARRACIÓN INOLVIDABLE PARA UNA DEFENSA LEGENDARIA DE FERNANDO ALONSO



¡Qué forma de vivirlo y hacer vibrar a todo un país! 🙌🔥 @alobatof1 @tonicuque @PedrodelaRosa1 pic.twitter.com/1lyFxPI8Vi — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

Tanto desde Movistar como desde DAZN, sus CEO han destacado que con este nuevo acuerdo mantiene “su compromiso de configurar año tras año una oferta inigualable de contenidos deportivos para todos los aficionados al deporte de nuestro país”. Además hablan de una alianza que “refuerza el compromiso de facilitar el acceso al mayor número de aficionados de todo el mundo”. Aficionados -muchos de ellos- enfadados por los altos precios de estas plataformas, lo que ha provocado el resurgimiento del fenómeno de la piratería.