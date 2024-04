La revolución de los libros electrónicos: color y waterproof

Entramos en una nueva era de la lectura digital, con dispositivos que ofrecen una nueva dimensión gracias al color y su protección total contra el agua.

Cada vez somos más los adeptos a los libros electrónicos en detrimento del papel y las razones son muchas, como el pequeño tamaño en el que se pueden almacenar miles de títulos, el precio más económico de cada libro, los complementos que puedes utilizar con él, como el diccionario o el lápiz para tomar notas que ofrecen algunos, etc.

Existen por supuesto otros dispositivos en los que podríamos leer un libro, como ordenadores, tablets o móviles. Sin embargo, los que estamos acostumbrados a leer a todas horas, no podemos hacerlo utilizando todos estos cuando hay mucha luz. Los libros electrónicos no reflejan la luz y esto tiene, para nosotros, dos grandes ventajas. La primera, muy importante, es que podemos leer tranquilamente en la playa, en el campo o en una terraza al sol. Pero hay otra también fundamental y es que podemos leer con el libro electrónico justo antes de ir a dormir, pues su pantalla no produce insomnio como los otros dispositivos mencionados cuyas pantallas son mucho más dañinas.

Según el último barómetro de lectura publicado en febrero de 2024, el porcentaje de lectores en formato digital se ha mantenido en torno al 30%. Según este estudio los dispositivos más utilizados para la lectura de libros digitales son, por orden de preferencia, el libro electrónico, la tableta y el ordenador, seguidos por el móvil.

La principal desventaja para muchos ha sido durante los últimos años el color pues, acostumbrados a tantos estímulos, la lectura en blanco y negro comenzaba a ser para muchos, sobre todos los más jóvenes, menos apetecible. Así, la gran ventaja de la lectura en ordenador, tablet o teléfono era el color, por ejemplo, en comics, ensayos científicos, en estudios empresariales, etc. Sin embargo, ya contamos con libros electrónicos con pantalla color.

Rakuten Kobo ha presentado este mes sus primeros eReaders con pantalla a color. Son el Kobo Libra Colour y el Kobo Clara Colour, dos dispositivos muy asequibles, que abren una nueva era de experiencia de lectura digital, con una paleta sutil de color que conserva las ventajas de la tecnología E Ink, ahora con una pantalla E Ink Kaleido™ 3 en color optimizada.

En ambos se pueden almacenar miles de libros, cuentan con una batería de larga duración y están equipados con tecnología inalámbrica bluetooth, lo que permite acceder a miles de audiolibros Kobo.

Una gran novedad de estos formatos es su protección total contra el agua lo que nos permite leer en la playa, la piscina o incluso en el baño.

A grandes rasgos, la diferencia entre los dos nuevos modelos a color de Kobo, son que el Libra cuenta con 7 pulgadas y 32 GB, que permite almacenar hasta 24.000 eBooks o 150 audiolibros, y en cambio, el Clara es más pequeño tanto en tamaño como en almacenamiento, con 6 pulgadas y 16 GB.

Sin embargo, el Kobo Libra Colour ofrece otras ventajas añadidas como la posibilidad de realizar resaltados en color con el dedo. Incluso, si queremos subrayar y realizar anotaciones o esquemas en los márgenes, podemos hacerlo con un lápiz electrónico compatible (Stylus 2).

Cuenta con botones de paso de página, tiene la opción de leer en modo horizontal y es mucho más ergonómico, por su diseño curvo que facilita el agarre. Además, es compatible con Dropbox y Google Drive, lo que abre mucho las posibilidades de almacenamiento.

Mayor sostenibilidad y conciencia ecológica

La gran novedad es que los dos nuevos dispositivos a color se pueden reparar y se pueden sustituir componentes como la batería, por ejemplo, para prolongar la vida útil de los mismos. Rakuten Kobo se ha asociado con iFixit, líder en ‘reparabilidad’ de tecnología, para lanzar esta opción para los clientes de todo el mundo.

En este compromiso con la sostenibilidad, tanto los dispositivos, como sus complementos, fundas, envases y embalajes están fabricados con materiales recuperados y reciclados y de forma eco-consciente.

Siguiendo esta misma línea de sostenibilidad, la empresa sigue aumentando la eficiencia de sus baterías, que duran semanas. Una sola carga de cualquier de los dos nuevos eReader dura en torno a 20 días, basándose en 60 minutos de lectura al día con la luz frontal al 30% de brillo y la tecnología inalámbrica WiFi y Bluetooth desactivadas.

Función ComfortLight PRO

Todos los dispositivos ofrecen la función ComfortLight PRO, que puede configurarse para reducir automáticamente la luz azul a lo largo del día, para que los lectores puedan leer hasta bien entrada la noche y disfrutar luego de un sueño reparador. La tecnología de luz frontal dirige la luz a la página y no a los ojos, para una experiencia de lectura más cómoda. Con el modo oscuro opcional, texto blanco sobre fondo negro, los lectores tienen aún más formas de reducir la fatiga visual y disfrutar de la lectura nocturna sin interferir en el descanso de su pareja.

En palabras de Michael Tamblyn, CEO de Rakuten Kobo:

Para Kobo, el color es una forma de profundizar y enriquecer la experiencia de lectura, manteniendo al mismo tiempo la legibilidad a plena luz del día y la duración de la batería que ofrecen las pantallas E Ink.